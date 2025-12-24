中職／王維中轉戰台鋼雄鷹！ 新賽季穿62號球衣與哥哥王躍霖共奮戰

中職台鋼雄鷹季後持續補強，今（24）日宣布與左投王維中達成加盟共識，將於1月春訓投入球隊訓練，2026賽季穿上62號戰袍，與哥哥王躍霖同隊奮戰。

王維中擁有美國聯盟、韓國職棒等珍貴且難得經驗，2021年起展開中職賽季，5個球季累積122場出賽，其中55場先發、67場後援，防禦率3.64，今年季後未被放入味全保留名單內，引起多隊興趣，最終落腳高雄。

對於加入台鋼雄鷹，王維中表示，「感謝台鋼球團的青睞，很高興能夠加入這個大家庭，同時我也想謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷們的支持！目前持續訓練為新賽季做準備，期待能在新的球季與大家並肩作戰！」

廣告 廣告

而投手王躍霖2023年季後因擴編選秀加入台鋼雄鷹，王維中則是將於2026年入團，兄弟兩人繼2023球季之後，即將再度同隊奮戰，過去兩人在職棒同隊唯一賽季，最終一起拿下總冠軍，2026球季將再度合體，合力衝擊季後賽。而王躍霖、王維中也是台鋼雄鷹繼顏郁軒、顏清浤之後，隊史第2對兄弟檔。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

中職／台鋼留住魔鷹「做伙拚」！ 合約總值69.5萬美元含安家津貼

中職／味全龍保留名單出爐 王維中.郭嚴文列戰力外

中職／台鋼雄鷹證實3球員接觸德州撲克手遊！ 聯盟祭重罰禁賽