中職／球員直播「純聊天」！林立：對球團無惡意 拋選手行銷新想法
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導
中華職棒樂天桃猿隊今（31）日在桃園進行春訓開訓儀式，陣中球星林立在受訪被問到去年休賽季在個人社群開直播討論球團議題的事情時，強調直播單純只是與球迷互動，對球團沒有惡意，不過也指出「接下來可能就不會再直播了」，同時也認為，選手若能跟樂天女孩一樣經營線上直播，「說不定也是行銷自己，對球隊也是正面的加分。」
林立受訪時也強調，「還是要澄清一下，我們開直播只是單純大家聊天，我們其實也沒有去多說什麼，大家都知道這就是事實，沒有多說話，就是當聊天。」但「因為怕我們講太多影響球團的問題，那對球團也是有點不好意思，但是也有跟球團說，我們沒有惡意，就是單純大家聊天。」
林立提到，希望選手也能加入球團既有的直播平台規劃，「我覺得是不錯，但我相信球團應該是不願意讓我們進去。」而自己和林泓育私下曾聊過類似想法，「就跟啦啦隊一樣，他們也可以直播，為什麼我們不行？」，認為和球迷一起聊聊天，說不定也是行銷自己，對球隊也是正面的加分。
