中職／統一下半季6大主題日 超人力霸王、陳鏞基引退入列
2026年中華職棒下半季即將於今年七月熱血開戰，今日統一7-ELEVEN獅正式公布下半季主題日規劃，將於府城主場帶來一系列結合流行文化、城市特色與球迷互動的精彩活動，邀請球迷朋友一起進場應援，感受亞太棒球場全新的觀賽魅力。
下半季統一7-ELEVEN獅主題日橫跨暑假與秋季檔期，內容涵蓋動漫聯名、音樂派對、親子互動、城市文化及陳鏞基榮耀引退系列賽多元豐富風格。
其中包括統一獅 ❘ 超人力霸王聯名主題日、萊恩盈盈的夏日午茶派對、第一次心動 First Crush、J-LIONS主題日「非‧日常」、台南城市-巷仔內的西拉雅及陳鏞基榮耀引退系列，期望讓不同年齡層球迷都能找到屬於自己的主場回憶。
統一獅 ❘ 超人力霸王聯名主題日
7.11(六)～7.12(日) 16:05 亞太成棒主球場
光之英雄，再度降臨！
去年統一獅攜手超人力霸王於臺北大巨蛋打造震撼人心的聯名主題日，結合磅礴燈光秀、經典特攝演出與英雄登場橋段，不僅掀起特攝迷熱烈討論，更成為棒球與娛樂跨界結合最具代表性的年度盛會之一。
2026年，超人力霸王聯名主題日，首度前進亞太成棒主球場！今年將以更寬廣的場域，打造專屬於特攝迷與棒球迷的夏日盛會。
本次活動特別結合無人機展演經典特攝元素，透過天空與球場的雙重舞台，呈現前所未有的沉浸式觀賞體驗。
超人力霸王狄奧 (Ultraman Teo)與超人力霸王初代經典角色震撼現身，搭配熱血激昂的特攝劇，將帶領大小朋友一同進入超人力霸王的英雄宇宙，感受守護希望與勇氣的力量。
無論你是陪伴超人力霸王成長的資深粉絲，還是第一次接觸特攝文化的新世代觀眾，都能在這場結合棒球、科技與娛樂的主題盛會中，找到屬於自己的感動與熱血。
這個夏天，讓我們齊聚亞太成棒主球場，一同見證光之英雄降臨，感受超越世代的經典魅力！
萊恩盈盈的夏日午茶派對
8.01(六)～8.02(日) 16:05 亞太成棒主球場
準備好一起享受最甜蜜的夏日時光了嗎？
統一獅超人氣吉祥物萊恩與甜美可愛擔當盈盈，將攜手天團夥伴魚頭君、ㄚ虎、喬治法官及勇妹熱情登場，邀請所有球迷朋友一起來到臺南棒球場，共度充滿歡笑與幸福感的夏日午後。
今年主題日特別結合台南「全糖城市」的獨特魅力，將球場化身為一座充滿甜蜜氛圍的夏日午茶樂園。從香甜可口的午茶時光，到豐富有趣的互動體驗，讓每位進場球迷都能感受到專屬於府城的熱情與甜度。
這個夏天，把煩惱暫時放一旁，帶著家人、好友一起來到球場，享受美味、歡笑與棒球交織而成的午後時光。當萊恩遇上盈盈，當棒球遇上甜點，幸福的滋味將在亞太成棒主球場無限蔓延！
第一次心動 First Crush
8.15(六)～8.16(日) 16:05 亞太成棒主球場
每個人的青春裡，都有一段難以忘懷的「第一次心動」。
可能是一個不經意的眼神、一句溫暖的問候，或是在茫茫人海中，遇見那個讓自己怦然心動的瞬間。那些藏在記憶深處的悸動，總能在多年後想起時，很開心曾經參與過。
一年一度最重要的UniGirls主題日即將登場！UniGirls正式編制26位女孩與6位練習生全員集結，除了帶來精心準備的限定舞台演出，更將迎來第五首全新單曲發表，以甜蜜輕快的旋律，唱出青春最純真的心動篇章。
這個夏天，女孩們將化身青春故事裡最閃耀的主角，用歌聲、舞蹈與笑容，帶領大家重返那段最單純、最美好的時光。無論是第一次喜歡上一個人，還是第一次愛上棒球場的熱血與感動，都將在這兩天留下最難忘的回憶。
J-LIONS主題日「非‧日常」
8.21(五)18:35、8.22(六)~8.23(日) 16:05 臺北大巨蛋
一年一度最受1號隊友期待的J-LIONS主題日，即將震撼登陸臺北大巨蛋！
當攝影棚燈光亮起，熟悉的獅子軍將暫時卸下賽場上的日常模樣，以截然不同的全新風格現身。成熟、神秘、充滿魅力的造型演繹，展現球員們場下鮮少曝光的另一面，顛覆你對職棒選手的既定印象，帶來前所未見的視覺衝擊與心動時刻。
三天賽後演出更分別集結台、日、韓不同世代的人氣偶像歌手登場，帶來結合視覺與聽覺的精彩演出，一起沉浸在專屬J-LIONS的「非日常」之夜。
從球場到舞台，從熱血到感動，從日常到非日常。
這不只是一次主題日，更是一場專屬於1號隊友的年度盛會。邀請您一起走進臺北大巨蛋，在燈光、音樂與歡呼聲交織的夜晚裡，感受獅子軍最迷人的另一面，共同沉浸在J-LIONS打造的「非・日常」世界。
台南城市-巷仔內的西拉雅
9.05(六)~9.06(日) 16:05 亞太成棒主球場
走進台南的巷弄，不只是品味美食與人情味，更是一趟追尋土地記憶的文化旅程。
在台南這座擁有四百年歷史的城市發展過程中，西拉雅族始終是這片土地不可或缺的重要篇章。從聚落發展、文化交流到生活智慧，留下許多值得被認識與傳承的珍貴故事，也共同形塑出今日台南豐富多元的文化樣貌。
今年台南城市主題日以「巷仔Niau」為文化嚮導，帶領球迷穿梭府城巷弄之間，循著歷史足跡，探索西拉雅文化的起源與魅力。透過棒球、文化與在地故事的結合，讓更多人看見這片土地深厚的人文底蘊，感受屬於台南最真摯的文化溫度。
棒球不只是運動，更是連結城市與土地情感的重要橋梁。讓我們跟著巷仔Niau的腳步，一起走進巷仔內，聆聽西拉雅的故事，感受這片土地世代流傳的生命力與文化魅力。
榮耀時刻-陳鏞基引退系列
8.11(二)~8.11(三) 18:35 台東棒球場 #回到故鄉
9.19(六)~9.20(日) 16:05亞太成棒主球場
回到故鄉，向曾經致敬；回到亞太，見證榮耀終章。
16年的獅子軍歲月，無數次揮棒、奔跑與奮戰，寫下屬於「台灣轟炸機」陳鏞基傳奇篇章。2026年屬於 陳鏞基 的最後球季，統一獅特別規劃引退系列活動，從孕育夢想的故鄉台東出發，再回到深耕多年的台南城市，邀請所有球迷一同參與這段感動旅程。
從台東出發的棒球少年，歷經旅美挑戰、國家隊榮耀與職棒輝煌，最終回到最熟悉的土地，接受家鄉球迷最溫暖的掌聲。
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