中職／統一獅教練團異動！高志綱、潘威倫、胡金龍新職務曝光
今年統一 7-ELEVEN 獅季後挑戰賽以 2 勝 3 敗輸給樂天桃猿，無緣打進總冠軍系列戰，總教練林岳平主動向球團請辭總教練一職，對此球團也回應了。
統一獅表示，球團考量總教練林岳平對於球隊整體規劃及新生代選手計劃性栽培每年均有明顯成效，予以慰留林岳平擔任總教練一職。
此外，為強化一軍、二軍實力能夠有效銜接，原首席教練高志綱向球團建議成立「一、二軍總監兼統籌教練」一職，透過各項計劃執行及訓練調整、增進球隊戰力。
球團同意其建議，將賦予重任委由高志綱擔任該職務改善目前現況，提升球隊競爭力。
另外，2025 年期間，潘威倫擔任二軍投手教練，球團也安排潘威倫參與北海道火腿隊春訓及埼玉西武獅秋訓旅外學習，球季期間也安排至一軍隨投手教練霍斯曼學習。
2026 年球季潘威倫將轉任一軍投手教練，主要負責賽事投手調度及訓練，而霍斯曼也仍為投手教練，主要任務協助潘威倫教練與經驗傳承。
至於今年球季末胡金龍卸下選手身份，明年球季將由胡金龍擔任一軍助理打擊教練，透過對於賽事解讀，協助一軍選手打擊策略擬定，進而提升打擊能力。
球團透露，今年球隊整體守備穩定性顯著進步，球團於季後賽期間已與玉木朋孝教練洽談續約，但玉木朋孝教練因個人生涯規劃，想回日本。
球團接著在今年秋訓結束前，再次與玉木朋孝當面表達並提供複數年約，希望教練能夠續留球隊為獅隊效力，但經與其本人溝通後，玉木朋孝仍以個人生涯規劃為主，球隊尊重教練意願，並感謝他這些年的付出，祝福玉木朋孝未來一切順心。
其餘教練團異動如下，高國慶將由二軍首席教練轉任一軍三壘跑壘指導教練，而周廣勝將專任內野守備教練，而一軍首席教練將由郭俊佑接任。
2026 年統一 7-ELEVEN 獅教練團
一軍教練團
總教練 林岳平
一、二軍總監兼統籌教練 高志綱
首席教練 郭俊佑
投手教練 潘威倫
投手教練 霍斯曼
牛棚教練 羅錦龍
打擊教練 馬修爾
打擊教練 潘武雄
助理打擊教練 胡金龍
內野守備教練 周廣勝
外野及跑壘教練 莊駿凱
三壘指導教練 高國慶
捕手教練 陳俊輝
體能教練 吳秉軒
農場主管 潘俊榮
二軍教練團
總教練 劉育辰
投手教練 曾浩哲
投手教練 鄭博壬
投手教練 賴泊凱
打擊教練 唐肇廷
外野跑壘教練 朱元勤
捕手教練 林偉
守備教練 莊景賀
體能教練 高政華
基地教練 傅于剛
