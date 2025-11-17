中職／統一獅林安可行使旅外資格 日職西武獅取得議約權

中華職棒統一獅外野手林安可在本季結束後行使旅外球員資格，統一獅球團今（17）日宣布，林安可確定進行旅外入札程序，由日本職棒埼玉西武獅取得議約權，議約期為一個月。

2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第一指名加入統一7-ELEVEN獅，開啟職棒生涯。2019至2025年，他經歷七個球季，生涯累積打擊率2成87，全壘打112支，安打586支，打點399分，盜壘41次，長打率5成08。2020年賽季展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王及打點王；2020及2021年連續兩年獲得中華職棒最佳十人外野手獎項，生涯兇猛的攻擊火力成為獅隊重要指標打者。

林安可於今年11月3日符合旅外資格，是繼王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙等人後，提出申請旅外入札制度的球員，今日為日職球隊申請議約權截止日，即日起將由埼玉西武獅球團與林安可經紀公司開始進行入札、合約洽談，議約期將於一個月內完成各項程序。

統一獅總經理蘇泰安表示，「感謝埼玉西武獅球隊對林安可選手的肯定，對於林安可提出旅外入札權益，球隊樂觀其成，期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。本次旅外入札由其埼玉西武獅球隊取得，接下來由林安可經紀公司開始洽談加盟，相信西武獅也會給予符合林安可身價的合約，讓林安可能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。明年也是台日雙獅合作第11年，期待林安可的加盟也讓雙獅活動意義更加值得期待。」

