中職／統一獅補償方案出爐！確定選擇投手江少慶、補償金

今年統一7-ELEVEN 獅隊捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，獅隊於上週五收到富邦悍將25人保護名單。關於自由球員補償方式，獅隊為強化球隊整體戰力，選擇挑選保護名單外選手一位及324萬補償金方案。

上週五收到富邦悍將保護名單，教練團、球探部門也針對名單外選手進行各方面討論，未被保護名單中也有不少潛力選手，經數次會議討論研議後，仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選江少慶為本次補償名單之選手。

今日上午獅隊也向中華職棒大聯盟完成相關程序作業，接下來獅隊也將與江少慶經紀公司洽談後續加盟合約事宜，江少慶於明年一月正式投入獅隊春訓，備戰新球季。

統一獅總經理蘇泰安表示：「關於這次FA補償方案，獅隊最後選擇江少慶，主要看中少慶加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色，雖然這幾年他因傷所苦，但持續復健的少慶一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心，用好表現來回饋球迷，獅隊除了戰力考量外，相信少慶的加盟無論在行銷、票房及商品上均能帶來正面的效益。」

