中職》統一獅賭了！百萬月薪選擇江少慶

統一獅宣布自由球員補償方案，確定選擇富邦悍將江少慶，補強明年新賽季先發投手陣容。（本報資料照片）

中職富邦悍將從自由市場網羅前統一獅捕手林岱安，按規定需對母隊進行補償，統一球團19日也宣布選擇「人＋錢」方案，選擇前中職狀元江少慶＋324萬補償金。江少慶原本合約的平均月薪達113.3萬，按規定統一得承接其月薪，創下補償球員最高身價，甚至出現補償球員月薪高於FA球員（林岱安）的空前紀錄。

依照中職自由球員制度，球團若簽下FA球員，其母隊可以選擇全額補償金，或部分補償金＋1名25人保護名單外球員。統一獅表示，針對林岱安案於上周收到富邦的25人保護名單，教練團、球探部門針對名單外球員進行各方面討論，研議後仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選江少慶為本次補償名單之選手。

江少慶曾在美職投到3A層級，2021年返台投入中職選秀，被擁有狀元籤的悍將網羅，簽下總值6120萬的4.5年合約。但江少慶除首年半季繳出佳績，隔年自責分率就從2.45暴升至4.70，2023、24年因傷總共只投16場，今年更因胸大肌撕裂傷未於一軍出賽，健康成為這位大物強投的最大問號。

悍將執行副領隊林威助表示，由於胸大肌撕裂手術的案例相對少見，術後回場評估必須非常謹慎，球團原本預計安排他於明年下半季逐步復出。由於25人保護名單人數有限，經過艱難的綜合評估後，未把江少慶納入名單中，「對於他獲統一挑選，我們深感遺憾但也衷心祝福。」

統一獅總經理蘇泰安則說，選擇江少慶主要看中他能提升投手戰力並擔任先發角色，「雖然這幾年他因傷所苦，但持續復健的少慶一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心，用好表現來回饋球迷，獅隊除了戰力考量外，相信少慶的加盟無論在行銷、票房及商品上均能帶來正面的效益。」

統一選江少慶固然是「賭一把」，但獅隊從古林睿煬赴日後就為本土先發投手所苦，江的能力與票房號召力都不容錯過；健康方面，獅隊今年也有讓胡智爲下半季回春的案例；成本方面，以原本要付給林岱安的年薪，加上1、200萬就能得到江，也在統一負擔得起的範圍內。