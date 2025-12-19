中職／統一獅選「江少慶+324萬」當補償 蘇泰安：相信他能證明自己

今年統一7-ELEVEN獅隊捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，獅隊於12號收到富邦悍將25人保護名單，關於自由球員補償方式，獅隊為強化球隊整體戰力，選擇挑選保護名單外選手一位及324萬補償金方案。除了富邦悍將保護名單，教練團、球探部門也針對名單外選手進行各方面討論，未被保護名單中也有不少潛力選手。

經數次會議討論研議後，仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選「江少慶」為本次補償名單之選手。今日上午獅隊也向中華職棒大聯盟完成相關程序作業，接下來獅隊也將與江少慶經紀公司洽談後續加盟合約事宜，江少慶於明年一月正式投入獅隊春訓，備戰新球季。

統一獅總經理蘇泰安表示，關於這次FA補償方案，獅隊最後選擇江少慶，主要看中他加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色。雖然這幾年江少慶因傷所苦，但持續復健的他一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心，用好表現來回饋球迷。而獅隊除了戰力考量外，相信江少慶的加盟無論在行銷、票房及商品上均能帶來正面的效益。

富邦悍將也同步發文，表示擁有豐富國手資歷的江少慶於2021年受富邦悍將球團邀請，結束旅美生涯返台，參加中華職棒選秀會並成為悍將該年選秀狀元。加盟首季半季便繳出5勝成績，2022年先發出賽22場，投出120.2局、拿下5勝，成為球隊輪值的重要一員。

可惜自2023年起，江少慶因傷勢影響出賽狀況，2024年努力重返投手丘，卻又因傷接受手術並復健。雖然本季江少慶未於一軍留下出賽紀錄，但4個半球季累計為悍將出賽50場、拿下13勝，留下無數拚戰身影。球團感謝他這些年來為富邦悍將的付出，即將展開新的旅程，雖然不捨，仍衷心祝福他在新球隊一切健康順利！

