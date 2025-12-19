中職／統一獅選「江少慶+324萬」當補償 蘇泰安：相信他能證明自己
今年統一7-ELEVEN獅隊捕手林岱安行使自由球員權利轉戰富邦悍將，獅隊於12號收到富邦悍將25人保護名單，關於自由球員補償方式，獅隊為強化球隊整體戰力，選擇挑選保護名單外選手一位及324萬補償金方案。除了富邦悍將保護名單，教練團、球探部門也針對名單外選手進行各方面討論，未被保護名單中也有不少潛力選手。
經數次會議討論研議後，仍以強化投手戰力為主要目標，決議挑選「江少慶」為本次補償名單之選手。今日上午獅隊也向中華職棒大聯盟完成相關程序作業，接下來獅隊也將與江少慶經紀公司洽談後續加盟合約事宜，江少慶於明年一月正式投入獅隊春訓，備戰新球季。
統一獅總經理蘇泰安表示，關於這次FA補償方案，獅隊最後選擇江少慶，主要看中他加盟將能提升投手戰力，且也有能力擔任先發角色。雖然這幾年江少慶因傷所苦，但持續復健的他一定比任何人更想在投手丘上證明自己，球隊也期許他能展現企圖心，用好表現來回饋球迷。而獅隊除了戰力考量外，相信江少慶的加盟無論在行銷、票房及商品上均能帶來正面的效益。
富邦悍將也同步發文，表示擁有豐富國手資歷的江少慶於2021年受富邦悍將球團邀請，結束旅美生涯返台，參加中華職棒選秀會並成為悍將該年選秀狀元。加盟首季半季便繳出5勝成績，2022年先發出賽22場，投出120.2局、拿下5勝，成為球隊輪值的重要一員。
可惜自2023年起，江少慶因傷勢影響出賽狀況，2024年努力重返投手丘，卻又因傷接受手術並復健。雖然本季江少慶未於一軍留下出賽紀錄，但4個半球季累計為悍將出賽50場、拿下13勝，留下無數拚戰身影。球團感謝他這些年來為富邦悍將的付出，即將展開新的旅程，雖然不捨，仍衷心祝福他在新球隊一切健康順利！
責任編輯／施佳宜
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 19 小時前 ・ 24
中職／CP值超低！旅美幫3強投合計撈1.5億貢獻43勝
味全龍隊18日證實，已和曾仁和達成加盟共識，同樣擁有旅外資歷，返台多年表現不如預期的江少慶、王維中，也會在短期內決定未來；這3位薪資合計超過1億5千萬元的投手，生涯總共只拿下43勝，已經沒有太多本...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 28
中職》如果變自由契約選手 日本球星辰己涼介想來台灣二刀流
現役日職球星來中職打球的可能性浮上，去年在世界12強爆紅的樂天金鷲球星辰己涼介，行使國內自由球員權利（FA）後尚未尋獲新東家。據本報掌握，如果辰己最終變成自由契約選手，明年來台灣打中職的意願強烈，若成真，將是罕見有日職個人獎項得主隔年直接打中職的案例。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 20
統一獅確定要了江少慶！另加324萬轉隊費球團最快上午正式公佈
體育中心／綜合報導統一獅主戰捕手林岱安在休賽季行使FA自由球員權利，最終確定將轉戰富邦悍將，針對自由球員林岱安的補償方案，統一獅在上星期五收到富邦悍將的25人保護名單及未被保護球員名冊，經過開會討論後，據了解已經做出決定，將選擇「錢+人」的補償方案，至於補償選手就是外界盛傳的江少慶，獅隊球團最快將於今（19日）上午公布。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 12
生涯208轟盲砲準備重返大聯盟！他「棄打從投」多支球隊有興趣
體育中心／綜合報導曾經連續兩季打出40轟，生涯打出208轟的重砲手蓋洛（Joey Gallo），準備以投手身分重返大聯盟！目前他正在積極練投，而且還有好幾支球隊對於「投手蓋洛」很有興趣！FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5
MLB》道奇球星確定不打WBC 若參加「妻子說要離婚」
洛杉磯道奇球星貝茲（Mookie Betts）近日公開表示，自己將不會參加明年的世界棒球經典賽，原因是和妻子的第三個孩子就要出生了，他透露，妻子曾表明，如果那時候不在她身邊，就要離婚。貝茲是上屆經典賽美國隊的主要戰力，擔任球隊開路先鋒，出賽7場，32打數擊出10支安打，打擊率高達3成13，外界都預期他會獲得邀請，參加2026年的世界棒球經典賽。不過貝茲近日在直播節目上公開表示，自己會缺席這一屆的經典賽，原因是他和妻子的第三個孩子就要出生了，「我曾想參賽，但我現在不行了，我們的寶寶可能會在比賽時出生，她（老婆）說如果我沒有陪著她，她就要離婚。」BREAKING: Mookie Betts reveals he will not play for Team USA in the 2026 World Baseball Classic as the birth of his third child is expected around the same time ?“She (Brianna Betts) said she’d divorce me if I wasn’t there.” ?麗台運動報 ・ 22 小時前 ・ 33
中職球隊若有意吸收黃勇傳 福州海峽「無條件放人」
21歲的前統一獅內野手黃勇傳去年5月遭釋出，如今轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）加盟福州海俠，日前啟程投入球隊訓練，備戰明年1月開打的立春聯賽，福州海俠希望提供黃勇傳舞台，有朝一日打回中職。2022年中職季中選秀統一獅第1指名平鎮高中內野手黃勇傳，他在一軍僅累計出賽46場，因積欠200多萬帳務且未在球自由時報 ・ 1 天前 ・ 14
中職》史上最長壽洋投誕生！ 來台灣打13年創下障礙
味全龍今天證實已跟伍鐸達成2年複數年合約的續約共識，伍鐸明年有望迎接在中職一軍的第12個球季，超車羅力，成為中職史上最長壽的洋將，更有機會將紀錄堆高至13季。伍鐸今年戰績7勝7敗、防禦率2.36、投106.2局，生涯累積248場出賽暫居洋投史上第3多，僅次於勇壯339場、凱撒的262場，明年有機會超自由時報 ・ 20 小時前 ・ 9
中職／味全正式宣布60人名單外補強 曾仁和在內共4人達成共識
味全龍在18日正式宣布，在休賽季的戰力外補強，目前已經初步和4位選手達成共識，其中包含日前被樂天桃猿放在60人名單外的曾仁和，後續將會再對外詳細說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
上海神全來了！林益全隨CPB正大龍現身中國球場練球 網歪樓「可以帶貨了」
體育中心／綜合報導台灣棒壇指標性打者林益全確定加盟CPB中國城市棒球聯賽的上海正大龍隊，今天（17日）正大龍官方社群曝光林益全現身中國球場練球的照片，球迷們好久不見的林益全目前化身為「上海神全」，網友除了鼓勵他持續加油，也有人歪樓「可以專心帶貨囉！」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 21
新北富邦U18 | 東京輕取嘉義市開胡 教練回憶訪台經驗竟爆出今永昇太被打很慘
【吳敏欣／新北報導】新北富邦U18國際城市棒球邀請賽小組預賽最後一天，日本東京以9：3擊敗嘉義市，拿到此行來台的首勝，教練福山亮鬆口氣，表示終於發揮水準，此行他刻意挑選部分的國getwin_sport ・ 1 天前 ・ 9
2026經典賽美國隊輪值成形 大都會、雙城三強投入列
為了備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），美國隊今（18日）正式宣佈增添投手戰力，將紐約大都會的Clay Holmes與Nolan McLean，以及明尼蘇達雙城王牌Joe Ryan納入名單。這三位投手的加入，為先前僅有少數確定的先發輪值注入了一劑強心針，也讓原本僅靠剛奪下國聯賽揚獎的Paul Skenes獨撐大局的投手陣容，具備更完整的競爭力。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
經典賽》鄭宗哲提早備戰不擔心影響例行賽「自己是野手，沒有太大的問題」
效力於MLB美國職棒匹茲堡海盜的台灣好手鄭宗哲，今天（18日）出席Nike Innovation Showcase 科技解密展活動。會後被問到在提早開機準備2026年第六屆世界棒球經典賽情況下，會不會影響到例行賽的準備問題時，鄭宗哲則笑著回覆：「因為我自己是野手，應該是沒有太大的問題。」Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 5
WBC》Clay Holmes領銜3強投 加入明年美國隊陣容
美國棒球協會今天凌晨公布最近一批加入明年WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽）陣容，都是先發右投，包括紐約大都會Clay Homles、Nolan McLean，以及明尼蘇達雙城Joe Ryan。TSNA ・ 1 天前 ・ 3
美國隊實力大補強！不只有海盜狀元 兩大先發加盟投手戰力再升級
體育中心／綜合報導志在奪回經典賽冠軍的美國隊繼續有好手助陣！繼日前宣布海盜國聯賽揚獎得主史金恩斯（Paul Skenes）加盟後，美國隊今天確認，雙城王牌萊恩（Joe Ryan）以及紐約大都會強投霍姆斯（Clay Holmes）也將披上國家隊戰袍，持續厚實先發輪值的深度。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 發起對話
中職／4屆全壘打王林仲秋復出 受邀擔任雄鷹春訓客座教練
台鋼雄鷹隊將於明年1月10日展開春訓，邀請平石洋介擔任客座教練，指導守備與跑壘，18日又宣布中職4屆全壘打王林仲秋擔任客座教練，主要指導打擊。 林仲秋曾在1991、1992、2000、2001年拿...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
味全龍》網羅戰力外3投1捕 曾仁和月薪超過40萬
味全龍今公布戰力補強，評估季後各隊戰力外名單後，1TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
WBC》美國隊投手群如虎添翼 賽揚獎2連霸Tarik Skubal宣布參賽
明年3月世界棒球經典賽(WBC)分在B組的美國隊陣容可說越來越強，2屆賽揚獎得主、底特律老虎王牌Tarik Skubal宣布參賽，也讓美國隊投手戰力再提升。TSNA ・ 10 小時前 ・ 1
中職》陳冠偉回憶12強冠軍路 「和牛棚投手緊張到乾嘔」
紀錄片《冠軍之路》近日舉辦「味全龍特映會」，邀請球隊成員、合作夥伴及台北市多所大專院校師生齊聚一堂，共同回顧2024年世界棒球12強賽奪冠的感動瞬間。本次特映會現場，味全龍12強國手陳冠偉也親臨觀影，當他在大銀幕上再次看見自己於賽場上奮戰的身影時，露出靦腆神情，現場氣氛溫馨而感動，不少觀眾紅自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話