中職／統一獅陳鏞基宣布2026球季引退 盼堆高隊史全壘打王障礙

中職統一獅42歲老將「台灣轟炸機」陳鏞基今（16）日下午宣布，將在2026年球季結束後正式引退。而陳鏞基目前是統一隊史全壘打王，他也希望新賽季持續產出，堆高全壘打王障礙。

陳鏞基今天下午在台北舉辦分享會，邀請許多長期支持他的球迷朋友到場，會中陳鏞基笑說，「這是要給大家一個心理準備，跟球迷交代，今年是最後一個球季，要『進場』為我加油，不要只有在電視機前面看我們。」

談到2026球季目標，陳鏞基提到他目前136轟是統一獅隊史全壘打王，希望可以追求多一點全壘打，達成140轟的目標，豎立全壘打王高牆，讓他可以在這個位置坐久一點。

陳鏞基透露，其實兩三年前就有動過退休念頭，不過當時成績沒有那麼理想，因此想再打拼一陣子，讓大家記住他，同時也希望引退儀式可以辦在台南新建的亞太棒球場，成為該球場首位引退的球員。

而自胡金龍去年舉辦引退賽後，陳鏞基將在2026球季結束高掛球鞋，也象徵中華隊二游「金鏞連線」，將成為球迷們的回憶。

台北／王孜筠 責任編輯／洪季謙

