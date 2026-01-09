中職》老虎回家了 黃子鵬激動落淚：可離爸媽近點

綽號「老虎」的黃子鵬確定回家了。他今天正式加盟台鋼雄鷹，黃子鵬一度哽咽說：「很少能和爸媽相聚，可以離爸媽近一點。」他成為台鋼雄鷹首位FA（自由球員）加盟球員，也是雄鷹第一位月薪破百萬的球員。

黃子鵬以5年6600萬元的合約加盟台鋼雄鷹，未來將披上背號69的球衣，他今（9）日在加盟記者會上，難掩激動情緒說，從國中畢業以後，他就長期待在外地，輾轉多年以後，終於在今年回到故鄉，「「高中後就很少回到家鄉，一直在外面奔走，所以這次非常開心台鋼雄鷹可以給我這個機會。」現場球迷們也紛紛向黃子鵬喊話「歡迎回家」。

難掩激動情緒 老虎淚崩

談起加盟過程，黃子鵬說，從頭到尾，家人都絕對支持我的決定，不管是父母、老婆，「就連岳父、母都十分支持。」最後促使他下定決心，就是想要回家陪陪家人，結束在外奔波的漫長生涯。

廣告 廣告

台鋼雄鷹領隊劉東洋說：「很期待黃子鵬新賽季的表現，此外，也希望他可以替年輕球員發揮領導作用。」劉東洋認為，現在台鋼雄鷹打線有魔鷹，「所以投手的部分，黃子鵬就是球團設定最大的FA人選。」期待黃子鵬無論在場上戰力，或者是場外行銷，都發揮效益，替球隊帶來好的成果。

現場記者會也出現驚喜橋段，在場上曾與黃子鵬有過火爆衝突的郭阜林，也以驚喜影片的方式現身，郭阜林在影片中開玩笑表示，上次被丟觸身球的仇還沒報：「現在你來了我要怎麼報仇，不要在練習的時候又丟我喔。歡迎老虎！」