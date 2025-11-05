中職／蔡其昌頒獎典禮揭3大改革！專屬APP將上路 後年可挑戰好壞球
2025中華職棒頒獎典禮今（5）晚在高雄盛大登場，聯盟會長蔡其昌致詞時宣布三大項改革，明年將啟用球迷期待已久的中職專屬APP，並全面導入TrackMan系統，後年將可以挑戰「好壞球」，同時也會增聘日本籍裁判，提升裁判品質。
蔡其昌表示，上任後就承諾從簡單、不用錢、容易做的先做，現在逐年要把困難的做完，因此明年開始，中華職棒會推出全新APP。他笑說，「你們抱怨我都知道，明年開始應該不會了。」台下球迷們也響起熱烈掌聲。
蔡其昌指出，第二項改革是持續精進裁判品質，除了持續加強力度、招聘裁判，因為人數要夠才能落實獎懲制度，也會增加日籍裁判，希望再提升整體裁判品質。
第三項改革，蔡其昌表示中職明年將全面開始測試TrackMan系統，為後年開始落實「好壞球挑戰」鋪路。
他強調，聯盟會從制度面改善，但因為這些都要花錢，也要謝謝6球團同意與支持。
蔡其昌最後談到，職棒走了36年，從來不是一帆風順，面臨很多的挑戰，但他始終相信，只要大家團結在一起持續精進，守護台灣棒球運動，一定可以做得更好。
責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
中信兄弟隊徽疑被中國職棒抄襲 中信育樂：若侵權將採必要措施
太象了！中國CPB上海兄弟隊徽神似中職中信兄弟惹議 蔡其昌回應了
林安可也缺席頒獎典禮！中職年度MVP「無人親領」
其他人也在看
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 4 小時前
中職／桃猿二軍宿舍爆環境不佳 吉力吉撈・鞏冠點出比小聯盟差
樂天桃猿近期爆出二軍宿舍環境不佳的消息，5日的頒獎典禮上，球員工會理事長吉力吉撈・鞏冠也談到有關桃猿宿舍的消息，表示味全龍的二軍宿舍是有管理和吃住照顧，他也點出過去在小聯盟討生活時，宿舍環境比桃猿二軍的照片還好。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 4 小時前
3.25億簽山本由伸「沒料到他投那麼好」！道奇總裁笑稱：運氣很重要
今年大聯盟世界大賽MVP山本由伸，系列賽包辦了道奇4勝中的3勝，G6先發用96球後G7再後援了2.2局，再完全沒休息情況下「完全燃燒」，他們昨天（4日）在洛杉磯完成了冠軍遊行，道奇棒球事務部總裁Andrew Friedman接受當地電視台《Spectrum SportsNet LA》訪問時坦言，「我們當然知道山本是個有天賦的選手，但我們並不知道他能達成那樣的成就（世界大賽MVP）」。太報 ・ 5 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 1 天前
G7板凳清空衝突還原現場！蒙西「這一動作」保住投手避免驅逐出場
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇G7和多倫多藍鳥比賽中發生衝突，當時投打雙方因為觸身球不斷叫囂，最後道奇三壘手蒙西（Mac Muncy）的「一個動作」避免衝突過大，讓道奇保住投手避免遭到驅逐。FTV Sports ・ 9 小時前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB賽揚決選名單出爐！山本由伸挑戰成為首位獲獎的日本投手
體育中心／林志諺報導MLB美國職棒大聯盟今（11/4）公布賽揚決選名單，道奇日籍強投山本由伸將和費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）、海盜狀元郎史金恩斯（Paul Skenes）角逐國聯賽揚，挑戰成為史上首位獲獎的日本投手。FTV Sports ・ 1 天前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 8 小時前
影》陳偉殷收到大聯盟「傳說卡」福利超狂！全台僅2人有
台灣旅美名將陳偉殷3日在臉書分享，自己收到一份來自美國職棒大聯盟（MLB）的特別禮物「終身通行證」（Lifetime Pass），也被球迷稱為「傳說中的那張卡」。只要持有這張卡，就能終身免費進入大聯盟球場觀戰例行賽，甚至可攜伴入場。中時新聞網 ・ 1 天前
日職「兩大重砲」挑戰大聯盟引發搶人大戰？美媒預測合約有望拿到49億
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒進入休賽季，日職本季有兩位重砲手村上宗隆、岡本和真不約而同將透過「入札制度」前進美國挑戰最高殿堂，美媒也預測兩人的合約價值。FTV Sports ・ 7 小時前
有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，不過當中一支球隊「上海兄弟」，背後傳出是中信集團贊助，其隊徽與台灣球隊「中信兄弟」十分神似，引發球迷強烈不滿，接連砲轟「噁心」、「吃相難看」。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，將請中信球團說明。民視 ・ 8 小時前
MLB專欄》當我們一起走過 這些傷痛的時候─洛杉磯道奇榮光前的黑暗【城牆】
隨著血戰7場靠著山本由伸的奇蹟挺身而出、順利險勝多倫多藍鳥奪冠，洛杉磯道奇正式完成睽違超過20年的「二連霸」豐功偉業，再加上2020年因為疫情的縮水球季擊敗坦帕灣光芒隊的冠軍，道奇豎立「6年3冠」的王朝，和昔日舊金山巨人2010、2012、2014年締造的「五年三冠」王朝以及帶給對手的絕望感相比，有過之而無不及，加上大谷翔平這位聯盟力捧的門面巨星、亞洲票房與滿滿關注度加持，道奇現在的熱門程度，「出圈」後的日常生活討論度，比起王建民時期的紐約洋基隊「早餐店打線」有過之而無不及。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 11 小時前
中信兄弟打擊教練莎菈的下一步？現身日本指導球員影片曝光
體育中心／綜合報導中職中信兄弟未能完成連霸後，打擊教練莎菈（Sarah Edwards）在社群感謝寫給球迷、教練與工作人員，似乎是在道別，球迷也好奇莎菈下一步的去向，如今正式曝光。FTV Sports ・ 10 小時前
藍鳥錯失世界大賽冠軍！球評嘆「更強的球隊卻沒贏」 道奇球星幽默反擊
2025 MLB世界大賽激情落幕，「宇宙道奇」逆轉擊敗多倫多藍鳥，成功連莊，讓球迷們相當興奮。有不少人為藍鳥抱不平，認為藍鳥的投打表現都比道奇來得優秀，前藍鳥球員、現職藍鳥轉播球評的Caleb Joseph更直言：「我認為更強的球隊並沒有贏得比賽」，引發議論，而道奇球星Kiké Hernández則透過社群發文幽默做出回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB/大谷翔平：準備好再拿一冠 全場球迷嗨翻天
洛杉磯道奇日前奪下世界大賽冠軍，當地時間3日進行奪冠遊行，頭號球星大谷翔平向球迷宣告，明年賽季將再拿一冠，此話一出嗨翻全場。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
多倫多藍鳥先發投手比伯（Shane Bieber）在世界大賽第七戰挨轟吞下敗投，無緣幫助球隊奪冠，不過今（5日）媒體報導，他決定執行合約選擇權，明年將繼續留在藍鳥效力。中天新聞網 ・ 7 小時前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 12 小時前
「不死鳥」郭泓志退役7年要復出了！網瘋點名這隊伍
體育中心／李汶臻報導前旅美名將郭泓志征戰美國職棒大聯盟（MLB）時期，曾入選2010年美國職棒大聯盟明星賽，成為台灣選手第一人。職業生涯開過9次刀，面對醫生多次勸他別再打了，仍不輕言退休，因此被封為「不死鳥」。2018年、時年37歲的他因身體不適開刀移除腫瘤，之後宣告職棒生涯落幕。7年來開啟斜槓退役人生的他，日前透過社群拋出震撼宣布，鬆口復出打算，貼文曝光吸引大批粉絲湧入留言並瘋猜可能的去向，其中「這支隊伍」被眾多網友點名。FTV Sports ・ 3 小時前