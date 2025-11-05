中職／蔡其昌頒獎典禮揭3大改革！專屬APP將上路 後年可挑戰好壞球

2025中華職棒頒獎典禮今（5）晚在高雄盛大登場，聯盟會長蔡其昌致詞時宣布三大項改革，明年將啟用球迷期待已久的中職專屬APP，並全面導入TrackMan系統，後年將可以挑戰「好壞球」，同時也會增聘日本籍裁判，提升裁判品質。

蔡其昌表示，上任後就承諾從簡單、不用錢、容易做的先做，現在逐年要把困難的做完，因此明年開始，中華職棒會推出全新APP。他笑說，「你們抱怨我都知道，明年開始應該不會了。」台下球迷們也響起熱烈掌聲。

廣告 廣告

蔡其昌指出，第二項改革是持續精進裁判品質，除了持續加強力度、招聘裁判，因為人數要夠才能落實獎懲制度，也會增加日籍裁判，希望再提升整體裁判品質。

第三項改革，蔡其昌表示中職明年將全面開始測試TrackMan系統，為後年開始落實「好壞球挑戰」鋪路。

他強調，聯盟會從制度面改善，但因為這些都要花錢，也要謝謝6球團同意與支持。

蔡其昌最後談到，職棒走了36年，從來不是一帆風順，面臨很多的挑戰，但他始終相信，只要大家團結在一起持續精進，守護台灣棒球運動，一定可以做得更好。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

中信兄弟隊徽疑被中國職棒抄襲 中信育樂：若侵權將採必要措施

太象了！中國CPB上海兄弟隊徽神似中職中信兄弟惹議 蔡其昌回應了

林安可也缺席頒獎典禮！中職年度MVP「無人親領」