中職／蘇智傑續約統一獅！簽下4年複數約、平均月薪70萬

統一獅外野手蘇智傑。（圖／統一獅提供）





今年球季賽結束後，統一獅外野手蘇智傑行使自由球員（FA）權利，球隊肯定蘇智傑從加盟獅隊起，站穩獅隊外野陣容，也是獅隊中生代重要指摽性選手。

球團表示，肯定蘇智傑長期帶給球隊戰力上幫助，開出複數年約爭取續留獅隊效力，今日獅隊與蘇智傑達成雙方共識，同意簽下四年複數年約，平均月薪 70 萬續留獅隊。

統一獅總經理蘇泰安表示：「今年底林安可簽訂合約，確定旅日效力西武獅，對於球隊整體長程攻擊戰力有顯著影響，期許近年表現中規中矩的蘇智傑能夠扛起獅隊中心打線的破壞力，更期許智傑能夠展現中生代選手責任，帶領年輕選手以團體戰，爭取球隊佳績，用好的成績回饋給球迷」

廣告 廣告

關於林岱安行使自由球員權益，轉隊富邦悍將，統一獅提到，今日球隊也正式收到富邦提供 25 人選手保護名單，目前教練團、球探部也將進行整體評估，關於補償方式決定將依聯盟相關規定於下周定案後公布。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

日本WBC名教練癌逝 對台「經典一幕」永流傳

PLG／洋基女孩補強日籍成員！AAOA 希美正式加盟

WBC／台灣注意！山本由伸確定參戰 佐佐木朗希1原因缺席

