中職／衛冕軍樂天桃猿再補強！簽下美國籍3A強投
樂天桃猿今（1）日正式宣布與美國籍右投手 Morgan McSweeney 完成合約簽署，中文譯名「麥斯威尼」，將於 2026 年球季披上猿軍戰袍，強化桃猿隊投手戰力。
麥斯威尼於 2019 年在美國職棒選秀中獲巴爾地摩金鶯隊指名，2024 年季中轉戰獨立聯盟大西洋聯盟，並於 2025 年 6 月獲邁阿密馬林魚隊網羅，分派至 3A 層級出賽，在 3A 累積成績 9 勝 5 敗，主投 141.2 局，防禦率 3.56。
球團指出，麥斯威尼具備良好的身材條件，球路武器庫多元，在職業生涯中展現出優異的環境適應能力與角色調整彈性，整體特質符合球隊對先發投手的期待。
麥斯威尼預計於農曆年後抵台報到，並對即將展開的全新賽季表達高度期待，希望能盡快適應台灣棒球文化，與桃猿男兒一同投入新球季備戰。
