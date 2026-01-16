中職／補進大聯盟級洋投！味全龍新賽季5洋將到位

擁有大聯盟24勝資歷的33歲右投蔣銲。（圖／味全龍提供）





味全龍備戰2026新賽季，今（16）日正式公布5位開季洋將名單。由兩大資深洋投領軍，搭配三名強力新援，展現衝擊總冠軍決心。

續留名單由鋼龍（Drew Gagnon）與「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）雙雄坐鎮。鋼龍長期表現穩健，持續扛起先發重任。

伍鐸則迎來中職第12個賽季，以豐富經驗提供關鍵支援，兩人皆是球隊不可或缺的安定基石。

新戰力則補強3名洋投：魔神龍（Marcelo Martínez）、梅賽鍶（C.C. Mercedes) 與大聯盟級洋投蔣銲 (John Gant）。

廣告 廣告

擁有大聯盟24勝資歷的33歲右投蔣銲，在大聯盟生涯累計出賽173場、投372.2局，戰績24勝26敗、防禦率3.89。他上一次在大聯盟出賽為2021年球季，當年共登板39場，其中21場先發，投110局，防禦率4.09。

球團表示，以上三人除球技符合戰力需求，更期許在「金龍」加持下，為球隊鑄就堅實防線。5人開季名單雖已確認，仍將持續觀察市場動態，隨時評估後續補強人選。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／震撼彈！退休傳奇投手柯蕭 將首披美國戰袍戰經典賽

WBC／經典賽中華隊今高雄開訓！30人集訓名單曝光

WBC／宋家豪辭退經典賽中華隊？蔡其昌回應了

