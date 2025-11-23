中職》談旅外生涯考量 徐若熙以家人為重

中華職棒味全龍23日在台北大巨蛋舉辦「味全龍2025球迷感謝祭」活動，有望旅外的投手徐若熙也透露進一步想法，坦言家人會是考量因素，也開玩笑說：「搞不好明年也是在台灣。」

徐若熙在中職2025賽季結束後行使旅外自由球員權利，近日傳聞美、日職球團對他都有興趣，其中日職軟銀、歐力士、日本火腿等隊相對較為積極，甚至也傳出大谷翔平所屬的美職道奇隊有意加入爭取「龍之子」行列，昨天出席味全龍年終活動，徐若熙表示，旅外是一直有的想法，只是今年剛好取得資格。

休賽季期間徐若熙已受邀前往日本參觀軟銀隊，也和退役名將王貞治吃飯暢談，他透露不只九州，也有到北海道走走，若接下來有美職球隊邀請參觀，也有意願了解，要做決定前考量的重點是家人，因為孩子還小，若旅外成功的話會希望太太、小孩和他一起到外地生活。

近日統一獅林安可已經確定轉戰日職埼玉西武獅隊，徐若熙也有機會跟進，有過旅美經驗的味全龍外野手吉力吉撈．鞏冠建議挑戰旅外的台灣球員「要狠一點」，堅定自信能在國外打拚。

徐若熙目前照著味全龍的課表和規劃維持訓練，他和吉力吉撈都表示有收到國家隊徵詢，有意願參加明年世界棒球經典賽。