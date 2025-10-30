中職／金手套獎名單曝！4選手雙料獲獎、江坤宇創游擊六連霸
2025中華職棒金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有四位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀。
分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套六連霸的壯舉，成為中職史上首位達成六連霸的內野手，寫下歷史新頁。
台鋼雄鷹外籍投手後勁本季出賽25場，在52次守備機會中，完成12次刺殺、39次助殺，守備率0.981，繼2021年後再度奪得投手金手套獎。
味全龍主戰捕手蔣少宏，今年共566次守備機會，497次刺殺、66次助殺及32次阻殺，阻殺率0.457，守備率0.995，順利拿下生涯第二座捕手金手套獎。
今年內野四位得主皆以穩健守備和優異成績獲得一致肯定。中信兄弟許基宏本季在一壘防區770次守備機會，貢獻698次刺殺、66次助殺，守備率0.992，拿下生涯第三座一壘手金手套獎。
味全龍李凱威穩居球隊主力二壘手，全季601次守備機會、242次刺殺、355次助殺、僅4次失誤，守備率0.993，完成二壘手金手套獎四連霸。
台鋼雄鷹吳念庭為首次奪獎，本季在三壘防區173次守備機會，完成57次刺殺、113次助殺，守備率0.983，奪下生涯首座金手套獎。
中信兄弟江坤宇持續展現「鐵壁銅牆」的防守能力，今年共484次守備機會，197次刺殺、282次助殺，僅5次失誤，守備率0.990，以滿分230分的成績完成游擊手金手套獎六連霸，展現無可撼動的守備地位。
外野手競爭激烈，三位得主以傑出守備脫穎而出。味全龍郭天信憑藉優異守備範圍與多次美技演出，本季346次守備機會，完成333次刺殺、11次助殺，守備率0.994，刷新個人最佳紀錄，勇奪生涯第四座外野手金手套。
中信兄弟岳政華守備出色，本季共242次守備機會，236次刺殺、5次助殺、僅1次失誤，守備率0.996，成功蟬聯金手套榮耀。
統一7-ELEVEN獅陳傑憲今年167次守備機會，161次刺殺、6次助殺，繳出完美守備率1.000，連續四年榮獲外野手金手套獎，展現穩定的防守價值。
2025中華職棒年度最佳美技獎由球迷票選產生，今年共有12支精彩守備入圍決選。最終由中信兄弟游擊手江坤宇勇奪此獎。
該場比賽中，味全龍打者劉基鴻擊出游擊方向滾地球，江坤宇反手滑接後迅速起身，精準傳向一壘完成刺殺，行雲流水的守備，展現金手套級頂尖身手，獲得球迷一致肯定，最終榮獲年度「Nice Play」殊榮。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
其他人也在看
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》讓大谷揮空三振跌倒頭盔飛出去！ Yesavage淡然：只是一次三振
世界大賽第5戰多倫多藍鳥隊22歲先發投手Trey Yesavage壓制洛杉磯道奇，7局僅被擊出3支安打、飆出12次三振、失1分，單場奪下12次三振，創下新人在世界大賽的最新紀錄，其中三局下讓大谷翔平揮空跌倒，連頭盔都飛出去，Yesavage說：「「我對所有打者都一視同仁。」TSNA ・ 4 小時前
世界大賽／打線昏睡非遭聽牌主因 羅伯茲最氣投手！暴投送免費分太致命
世界大賽G5藍鳥靠著大物新人耶薩維奇（Trey Yesavage）7局僅失1分、飆12Ｋ的驚豔表現領軍，最終6：1擊敗道奇聽牌，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言此役打線熄火相當不應該，但最讓他生氣的是投手多次暴投，免費送藍鳥壘包。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／世界大賽打擊率僅0.130 道奇貝茲：我狀態真的很差
道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）世界大賽再度陷入低潮，就算今天被調至第3棒，還是4支0毫無建樹。貝茲賽後受訪時直言，自己的狀態非常爛。 貝茲今年例行賽曾陷入大低潮，因此打出生涯最差成績...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
MLB》背水一戰主投 山本由伸：只有1個念頭
挑戰成為21世紀第1支連霸球隊的洛杉磯道奇，在世界大賽第5戰於主場敗北後，陷入再輸就淘汰的逆境。第6戰客場背水一戰，系列賽第2戰有歷史性完投表現的山本由伸，即將站上投手丘，設法為道奇逼出第7戰。TSNA ・ 5 小時前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
再見了柯蕭！最後一次告別道奇球場 賽後合影球場員工「這一幕藏洋蔥」
體育中心/蔡晴景報導道奇在世界大賽第五戰不敵藍鳥，系列賽陷入2比3落後，這也是今年賽季道奇在主場的最後一戰，意味著季後將引退的準名人堂巨投柯蕭（Clayton Kershaw）最後一次以球員身分踏進道奇球場。賽後他特意走出休息區，向滿場球迷感性道別，也在散場後與球場工作人員合影，成為比賽之外的暖心一幕。FTV Sports ・ 5 小時前
MLB世界大賽》Trey Yesavage 7局12K壓制道奇打線 率藍鳥6比1奪得聽牌勝
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，台灣時間10月30日上午8時開打，此役藍鳥22歲的先發投手Trey......Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前
世界大賽／全場第2球左外野手神美技 大谷翔平投手丘高舉雙手謝隊友
歷經6小時39分大戰，還打了9打席，大谷翔平29日如期在世界大賽第4戰先發，1局上隊友就展現美技幫他抓下第1個出局數，大谷還在投手丘上高舉雙手感謝隊友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／18局大戰不累！道奇G4打序照舊 「他」喊願意再投直接被否決
世界大賽G4道奇先發打序出爐，在歷經G3長達18局的1戰後，衛冕軍竟然原班人馬繼續應戰，就連28日扛下最後4局的後援投手克蘭恩（Will Klein）都表示G4要再登板不是問題，不過這個提議直接被總教練羅伯茲（Dave Roberts）否決。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／生涯從未投超過2局 18局大戰「他」扛最後4局！用生命救道奇
世界大賽G3道奇和藍鳥上演平紀錄的18局大戰，最終道奇靠著佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見全壘打6：5擊敗藍鳥，此役最終1人獨自撐完4局、僅被藍鳥敲出1支安打的後援投手克蘭恩（Will Klein），在G3之前單場比賽從未投球超過2局。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 1 天前
世界大賽／2度參與18局史詩戰役！有道奇這4人 當年唯獨「他」落寞離場
世界大賽G3上演追平決賽最長的18局大戰，前次是發生在2018年道奇交手紅襪，因此有4位選手是2度參與這項歷史紀錄，不過當時僅貝茲（Mookie Betts）1人為落敗方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》What a night. What a game！ 世界大賽史詩18局激戰共創多項紀錄
洛杉磯道奇與多倫多藍鳥在世界大賽第三戰聯手締造傳奇篇章，經過長達6小時39分鐘、18局的馬拉松激戰，道奇隊最終靠著福里曼（Freddie Freeman）在18局下半的再見陽春全壘打，以6比5氣走藍鳥隊，這場史詩戰役追平世界大賽史上最長局數紀錄，更誕生多項劃時代紀錄。此役改寫多項歷史數據，道奇隊全場動用10名投手，創下世界大賽單隊最多投手紀錄；而藍鳥隊李托（Brendon Little）在第17局登板時，兩隊合計19名投手也寫下世界大賽新頁。若非福里曼的再見轟終結比賽，道奇隊原定在第19局推出兩日前才完投勝的第二戰先發投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）後援登板。日籍二刀流巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）此役打擊表現堪稱完美，前四打席分別擊出二壘安打、陽春全壘打、帶有打點的二壘安打與追平比數的陽春砲。自此藍鳥隊採取徹底迴避策略，只要一壘有空便敬遠大谷，使他在13局獲得第三次故意四壞保送，成為季後賽史上首位單場7度上壘的球員；15局再獲第四次故意保送，締造季後賽單場最多故意四壞保送新紀錄。大谷翔平在17局最後打席再度選到四壞保送，全場累計4打數4安打、2支全壘打麗台運動報 ・ 1 天前
MLB世界大賽》道奇Freddie Freeman連兩年在世界大賽系列賽扛再見轟 18局苦戰賽後直呼「被榨乾」
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G3，洛杉磯道奇相隔一年，再度靠著Freddie Freeman的再見全壘打艱苦拿下1勝，也為今年系列賽取得2比1優勢，而這場18局的惡鬥，賽後Freeman直呼：「被榨乾了。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前
MLB／18局大戰落敗！藍鳥強打揮棒傷退 教頭說話了
MLB／18局大戰落敗！藍鳥強打揮棒傷退 教頭說話了EBC東森新聞 ・ 2 天前
MLB/凌晨2點才睡 大谷翔平身體OK：準備好隨時再投
洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽G4吞下敗投，他坦言，歷經前一晚的18局大戰，自己今（29日）凌晨2時才入眠，但身體狀態是沒問題的。中天新聞網 ・ 1 天前
中職》徐若熙、林安可將宣告旅外FA 瞄準海外職棒
中職將在這兩天公告自由球員(FA)名單，另外，徐若熙已表態將宣告旅外FA，林安可也預計會提，兩人目標瞄準海外職棒。TSNA ・ 1 天前
MLB/世界大賽G3史詩級18局大戰 道奇差點派野手來創造歷史
洛杉磯道奇昨（28日）和多倫多藍鳥打了一場18局的大戰，比賽進入到後段，山本由伸一度進到牛棚熱身，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，如果進行到第19局，若山本真不能上，有考慮讓羅哈斯（Miguel Rojas）登板，若這一幕真上演，將會創下歷史。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB》第9棒打擊差影響大谷翔平火力串連 道奇考慮第5戰變陣
洛杉磯道奇隊第9棒Andy Pages在季後賽及世界大賽打擊狀況不佳，總教練Dave Roberts暗示，在世界大賽第5戰可能會對打線進行調整。TSNA ・ 1 天前