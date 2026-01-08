中職》阿公來了！古久保健二任味全巡迴統籌教練

味全龍球團今（8）日宣布，古久保健二正式加入教練團，擔任巡迴統籌教練一職，背號87。未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，配合教練團進行訓練節奏與實務調整，透過各項計畫的完善執行，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。

味全龍指出，古久保健二溝通互動細膩，重視選手狀態與實際需求，以用心照顧選手著稱，深獲信任，期待他細膩的溝通風格，及豐富的帶隊經驗，能在訓練安排上，為選手提供更穩定且完善的支援。

廣告 廣告

上賽季在古久保教練的帶領下，樂天桃猿拿下樂天接手後的首冠，也是球隊睽違6年拿下總冠軍。樂天卻在季外宣布將不會與這位總冠軍的頭號功臣續約，古久保健二正式卸下桃猿一軍總教練一職，引發外界熱烈討論。桃猿也有不少球員為古久保發聲表示遺憾。

據悉，古久保並未在味全龍球團第一階段的教練名單上，是因為尚有合約在身，但確定有在洽談中，如今正式敲定後，味全龍也開心表示，歡迎古久保健二的加入，期盼攜手為球隊總冠軍目標努力。