中職／「阿公」古久保健二回來了！ 加入味全龍任巡迴統籌教練

中職味全龍球團今（8）日宣布，前樂天桃猿總教練古久保健二，正式加入教練團擔任巡迴統籌教練一職，背號為87，將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，配合教練團進行訓練節奏與實務調整，透過各項計畫的完善執行，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。

球團表示，古久保健二教練溝通互動細膩，重視選手狀態與實際需求，以用心照顧選手著稱，深獲信任。球團也期待其細膩的溝通風格，及豐富的帶隊經驗，能在訓練安排上，為選手提供更穩定且完善的支援。

