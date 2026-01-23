中職》陳世展原想當全壘打王 先拚累積經驗

有「綠島潛水艇」之稱的陳世展分享，自己小時候是林智勝的球迷，因為憧憬大師兄，想成為全壘打王，結果沒想到變成投手。他這賽季先以健康為第一優先，先把身體練壯、穩定投球姿勢，再來才會去想升一軍的事情。

陳世展22日出席大魯閣第二屆「台灣棒球小英雄球員卡」發佈會，曾在2024年U18亞洲盃代表中華隊登板、現已加盟樂天桃猿。他透露，剛進球隊時曾因感染腸病毒，導致體重驟降至72公斤，所幸在營養師協助下逐步恢復，目前體重已達80公斤，是營養師為他設定的目標，但過程並非一帆風順，如今已穩定維持在80公斤。

首季目標 累積經驗、避免受傷

面對首個賽季的目標，陳世展認為，不需要著急，先以健康為第一優先，先把身體練壯、穩定投球姿勢，再來才會去想升一軍的事情，「我不會設定太高標準，就是先累積經驗，讓自己變得更強。」

陳世展強調，現在就是把技術和重訓做好。若當天投球狀態不理想，會回看影片檢討，並在晚上利用「揮毛巾、照鏡子」等方式修正投球動作。

面對前樂天王牌土投「老虎」黃子鵬，離隊加入台鋼雄鷹，使得投球機制類似的陳世展，沒機會多多向學長請教，「學長（黃子鵬）能在自由市場上被簽走，就是證明自己的價值，球隊大家都很希望學長去挑戰，都是祝福他。」

春訓回台東 熟悉土地再出發

陳世展說，1月31日率先回到台東展開春訓，台東是自己成長的地方，能在熟悉的環境備戰新球季，別具意義，也期待球迷能到場支持。

陳世展回憶2015年林智勝在對古巴比賽轟出的三分全壘打，讓他立志打棒球、成為全壘打王，雖然最後成了投手，但偶像情結依舊深厚，他唯一收藏過的卡片是林智勝，他也透露過去是「象迷」，收藏不少相關周邊，甚至曾收到球迷贈送的啦啦隊商品，如慈妹、峮峮的毛巾。