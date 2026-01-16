中職／陳鏞基突宣布引退！笑喊：我宣布再次旅外⋯

陳鏞基。（圖／陳耿閔攝）





統一獅隊42歲精神領袖「台灣轟炸機」陳鏞基，於今日正式宣布將在今年球季結束後引退，結束長達22年的職業棒球生涯。

記者會一開場，陳鏞基便展現幽默性格，笑稱原本打算宣布再次旅外的消息，是受到林安可與徐若熙的激勵，隨即向在場媒體感性定調：「今年就是我最後一個球季。」

陳鏞基在會中透露，引退的想法早在3年前就已萌生。他坦言2021年是其人生最低潮，雖然曾設定打到40歲的目標，但當時39歲的成績表現不理想，若在那時退下來會感到後悔且不甘心。

經過多打了幾年的努力，陳鏞基表示很爭氣地打到現在，認為當下這個時間點選擇引退是最適合的時機。

