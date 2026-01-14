中職／隊史首位自由球員加盟 林岱安7年約細節曝光！

林岱安加盟富邦悍將。（圖／富邦悍將提供）





富邦悍將今（14）日舉辦林岱安加盟記者會，由領隊陳昭如、執行副領隊林威助為林岱安披上富邦悍將 31 號球衣，正式宣告其成為悍將一員。

林岱安表示：「感謝富邦的肯定，讓我深感榮耀，希望用自身經驗幫助球隊，更快融入悍將這個大家庭！」

今日記者會由富邦育樂總經理兼悍將領隊陳昭如、執行副領隊林威助，以及新任一軍總教練後藤光尊、捕手教練的山哲也一同出席，見證重要時刻。

現場由陳昭如領隊為林岱安戴上悍將球帽，林威助副領隊披上戰袍，象徵他正式成為富邦悍將的一員。

富邦悍將與林岱安簽下7年球員附帶教練約，總值最高達5,600萬元。合約第五年結束後保有調整彈性，可選擇繼續擔任球員或轉任教練。針對未來若要擔任教練的部分，球隊也已安排培訓計劃，兼顧職涯保障與未來發展。

陳昭如領隊致詞時表示，球隊在邁向第十年的同時，持續強化場上戰力與團隊穩定性，林岱安的加入不僅補強捕手戰力，更能發揮穩定軍心、串聯投捕防線的關鍵作用，期待他成為悍將長期的核心。

執行副領隊林威助則從戰力佈局角度指出，林岱安擁有豐富的比賽經驗與指揮能力，無論在投捕搭配、比賽節奏掌控或帶領年輕球員上，都將為悍將帶來顯著助益。

首次以一軍總教練身分亮相的後藤光尊，也歡迎林岱安加盟，期待新球季共同打出好成績。

首次穿上藍袍亮相，林岱安表示能以悍將球員身分站上舞台，心情既期待又充滿責任感。

他坦言成為自由球員後，思考的不僅是合約條件，更是未來想成就的角色與定位，而富邦悍將提供的規劃與方向，讓他決定迎接新挑戰，並期待開季後在新莊主場與悍將家人們見面。

記者會尾聲安排了驚喜橋段，林岱安的大學學弟、悍將內野手范國宸特別登場，致贈新莊棒球場休息室名牌，代表悍將隊友一起歡迎林岱安的加入，也讓林岱安笑說「真的很驚喜，未來一起努力！」，

林岱安和范國宸。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將預計於 1 月20 日全體報到，林岱安也將準時加入春訓，全力備戰新球季。

