中職／雄鷹主戰捕手張肇元驚傳「韌帶撕裂」 明赴長庚確診

張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）





中職台鋼雄鷹隊今（3）日發布傷情公告，陣中主戰捕手張肇元因手肘感到不適，昨日前往醫院進行核磁共振（MRI）檢查，初步診斷結果顯示為右手肘韌帶撕裂。

球團表示，為了慎重起見，張肇元預計將於明日前往高雄長庚醫院，聽取醫師的進一步診斷及醫療建議，再決定最終的處置與治療方式。

連續兩年出賽破百 本壘指揮官傳傷情

張肇元是台鋼雄鷹陣中極為倚重的捕手戰力，近兩個賽季在一軍均展現穩定的出賽能力，場次皆突破百場。

回顧去年賽季表現，張肇元整季出賽104場，在348個打數中敲出87支安打，其中包括10發全壘打，打擊率維持在2成50。

蹲捕98場勞苦功高 後續治療待評估

值得一提的是，張肇元去年在捕手位置上的出賽場次高達98場，是球隊不可或缺的本壘指揮官。如今傳出右手肘韌帶撕裂的消息，對雄鷹隊的捕手戰力恐造成衝擊。

球團指出，昨日是在防護團隊陪同下就醫，今日收到初步報告，詳細的治療計畫或是否需要動刀，將待明日高雄長庚醫師評估後才能定案。

