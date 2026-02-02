中職》雙洋投台灣大賽留遺憾 信心喊話新賽季奪冠

中信兄弟今（2）日於屏東基地舉行2026年春訓開訓儀式，洋投勝騎士（Mario Sanchez）與羅戈（Nivaldo Rodriguez）都已抵台參與春訓。勝騎士對去年台灣大賽上未能幫助到隊友表示遺憾，希望今年能夠趕上開季，為球隊提供奪冠助力。

兄弟象洋投勝騎士與羅戈已抵台報到，其餘三名洋投德保拉（José De Paula）、陶樂（Kyle Tyler）、黎克（Nick Nelson）預計隔日抵台。領隊劉志威表示，完整洋投陣容到位後，球隊將依照訓練計畫逐步安排實戰。

勝騎士去年因傷僅出賽4場，對於無法在季後賽替球隊盡力，他坦言十分可惜。不過他強調，今年會以正面態度面對挑戰，並做好完整準備，希望能與隊友攜手打進季後賽，幫助球隊奪回總冠軍。

兩位洋投開訓前就跟球隊報到，勝騎士表示經過長途旅程抵台後，身體狀況調整良好，目前牛棚練投已能投30顆，恢復進度穩定，有望趕上開季。而羅戈隊去年的結果也表示十分悔恨，他表示自己有帶著這份不甘心，在休賽季期間做了六週的重訓課表，並且已飲食改變的方式，精實自己的體態。

委內瑞拉日前發生軍事動盪，球團與球迷們都非常擔心陣中洋投的安全，羅戈、勝騎士也都在第一時間報平安，羅戈說：「因為攻擊事件在首都，所以航空取消，只能從委內瑞拉到巴拿馬轉機，再從伊斯坦堡到台北」，不過他笑說家裡離首都開車也要3小時，家人很安全，「委內瑞拉很大的！」