中職／高志綱捲入婚外情風波 球團回應了解當中：違規最重會開除

[FTNN新聞網]體育中心／台北報導

中華職棒統一獅教練高志綱捲入婚外情風波，社群平台近期爆料疑似私訊截圖、側拍影像及對話等內容，指控他與知名網紅、藝人林倪安發生不倫戀，並頻繁出入球隊相關活動。對此，統一獅球團表示，球隊正在了解當中，「網路傳言不予回應」，不過領隊蘇泰安也表示「不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

中華職棒統一獅教練高志綱。（圖／中華職棒提供）

有一名網友日前多次發文暗指有「第三者」介入高志綱婚姻，上個月28日更直接點名林倪安，指控其多次於高志綱現身的公開場合出現，包括簽書會、12強賽事等，甚至以「球眷」身分自由進出。更指林倪安還跟一大群球員喝酒，從中挑一個醉的帶回租屋處，趁對方睡著時拍下多張親密床上合照，還批評林倪安在LINE社群裡將自己打造成清純受害的形象，但私下卻抹黑所有她不喜歡的眷屬、球員，無中生有。

對此，統一獅球團回應「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中」。不過領隊蘇泰安也強調「我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

