中職》魔神樂改名魔神龍 味全龍完成新洋投布局

洋投魔神樂（Marcelo Martinez）正式簽約，加盟味全龍，中文譯名並改為魔神龍。味全龍這次一口氣布局五位洋投，補強新球季投手陣容，展現衝冠決心。

魔神龍過去兩年在中華職棒累積26勝、防禦率2.28的亮眼成績，上賽季在總冠軍戰出賽2場，拿1勝，投了12局，有5次三振，3次四壞球，防禦率0.75。在聯盟中是無可挑剔的頂尖先發戰力。

除魔神龍外，味全龍在季外迅速將伍鐸（Bryan Woodall）、鋼龍（Andrew Gagnon）等核心戰力成功保留，還成功延攬兩位洋投梅賽斯（César Mészáros）、甘特（John Gant）。

梅賽斯原本隸屬在統一獅，是一位多明尼加籍右投，上賽季被韓職陪證英雄挖角，在韓職留下3勝3敗4.47防禦率的成績，季外未獲培證英雄續約，轉而被味全龍簽下，新賽季將重返中職。

擁有豐富大聯盟與日職經歷的新任洋投甘特（John Gant），今年33歲，在大聯盟生涯累計出賽173場、投372.2局，戰績24勝26敗、防禦率3.89。過去因傷勢關係，待在日職的2年間皆沒有在一軍登板的紀錄。

甘特去年在美國獨立聯盟起步，出賽4場2勝1敗，防禦率僅1.71，被堪薩斯皇家隊買斷合約後，短暫重返美職系統，如今被味全龍相中，有望在新賽季看到大聯盟級的投手來台獻技。

台鋼總教練洪一中日前因嘴快鬧出「布坎南要來」的烏龍，味全龍球團強調，魔神龍的加盟是有確認符合聯盟規章的前提下完成簽約。魔神龍的加盟，球團看重其優異的控球節奏與大賽經驗，認定他將是新賽季投手布局的關鍵拼圖。