中職》魔神樂改名魔神龍 味全龍完成新洋投布局
洋投魔神樂（Marcelo Martinez）正式簽約，加盟味全龍，中文譯名並改為魔神龍。味全龍這次一口氣布局五位洋投，補強新球季投手陣容，展現衝冠決心。
魔神龍過去兩年在中華職棒累積26勝、防禦率2.28的亮眼成績，上賽季在總冠軍戰出賽2場，拿1勝，投了12局，有5次三振，3次四壞球，防禦率0.75。在聯盟中是無可挑剔的頂尖先發戰力。
除魔神龍外，味全龍在季外迅速將伍鐸（Bryan Woodall）、鋼龍（Andrew Gagnon）等核心戰力成功保留，還成功延攬兩位洋投梅賽斯（César Mészáros）、甘特（John Gant）。
梅賽斯原本隸屬在統一獅，是一位多明尼加籍右投，上賽季被韓職陪證英雄挖角，在韓職留下3勝3敗4.47防禦率的成績，季外未獲培證英雄續約，轉而被味全龍簽下，新賽季將重返中職。
擁有豐富大聯盟與日職經歷的新任洋投甘特（John Gant），今年33歲，在大聯盟生涯累計出賽173場、投372.2局，戰績24勝26敗、防禦率3.89。過去因傷勢關係，待在日職的2年間皆沒有在一軍登板的紀錄。
甘特去年在美國獨立聯盟起步，出賽4場2勝1敗，防禦率僅1.71，被堪薩斯皇家隊買斷合約後，短暫重返美職系統，如今被味全龍相中，有望在新賽季看到大聯盟級的投手來台獻技。
台鋼總教練洪一中日前因嘴快鬧出「布坎南要來」的烏龍，味全龍球團強調，魔神龍的加盟是有確認符合聯盟規章的前提下完成簽約。魔神龍的加盟，球團看重其優異的控球節奏與大賽經驗，認定他將是新賽季投手布局的關鍵拼圖。
其他人也在看
富邦悍將》陳金鋒轉任董事長特助！ 老哥陳連宏確定離開
中職富邦悍將今天宣布教練團名單，原一軍打擊教練陳連宏確定將離隊，而日前富邦已宣布陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。TSNA ・ 3 小時前 ・ 3
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
經典賽》大名單「本就不可能此時公布」蔡其昌解釋箇中難處
經典賽台灣隊預計15日開訓，屆時報到選手以中職為主，43人大名單為浮動、有調整空間，預計2月正式名單確認後才會一併公布。而對於今天43人名單提前被「暴雷」、聯盟不予回應一事，中職會長蔡其昌稍早也給予解釋。蔡其昌說：「大名單本就不可能在這個時間點公佈，因為與大聯盟球隊聯繫跟作業的程序問題，不可能現在就自由時報 ・ 22 小時前 ・ 29
棒球／台灣各級代表隊去年創佳績 棒協理事長辜仲諒請吃飯！勉為國爭光
臺灣棒球2025年在國際賽事頗有斬獲，中華棒協理事長辜仲諒11日特別設宴感謝台灣隊努力為國爭光，現場的球員和教練爭相和這位臺灣棒球界大家長合影留念，辜理事長也來者不拒，彷彿「人形立牌」，場面溫馨熱絡，彼此閒話家常、暢聊棒球經，展現棒球大家庭的團結精神。去年剛接任中華奧會主席的蔡家福也全程參與，表示對棒球大家庭一家人的精神深感敬佩。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
MLB/才轉隊至光芒 鄭宗哲又遭DFA
台灣好手鄭宗哲不久前被坦帕灣光芒從讓渡名單撿走，新賽季確定轉隊，不過尚未向球隊報到，光芒今（13日）因為完成一筆交易，為了清出40人名單的空間，決定將他DFA，他的動向將在未來7天內明朗。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 13
WBC／台灣隊43人集訓名單曝光 旅外球員19人！5位20歲投手入選
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊將在15日開訓，原本傳出不會公布的43人集訓名單提前曝光！根據《GO BASEBALL》報導，這份名單有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選，但這份名單並沒有獲得證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
WBC》中華隊再失戰力 紅雀不放行最速火球男林振瑋
林振瑋確定缺席2026年世界棒球…民報 ・ 1 天前 ・ 12
CPB／曹錦輝突然延後初登板 福州海俠說明原因
中國城市棒球聯賽（CPB）日前宣布，曾站上大聯盟的台灣投手曹錦輝，加入福州海俠隊預計1月13日先發，然而12日球隊突然發出公告表示「首次登板將延後亮相」，之後曹錦輝會以最佳狀態回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
林維恩專訪》「一看他的投球就想要學」 偶像是軟銀鷹王牌Liván Moinelo
左投林維恩談到自己最欣賞的球員，不是大聯盟投手，而是日職軟銀鷹古巴籍主力投手Liván Moinelo，他說：「一看他的投球，就覺得一定要學他。」TSNA ・ 1 天前 ・ 1
MLB》光芒與勇士交易 鄭宗哲再被指定轉讓
坦帕灣光芒今天與亞特蘭大勇士完成交易，換來左投手Ken Waldichuk與內野手Brett Wisely，為了清出40人名單位置，光芒決定指定轉讓右投手Osvaldo Bido與剛從讓渡名單中撿回來的台灣內野手鄭宗哲。TSNA ・ 9 小時前 ・ 14
經典賽》43人集訓名單引發熱議 台灣隊投手教練林岳平直球回應：「選誰不是重點」
經典賽台灣隊將於本週四展開集訓，43人名單已提前引發熱議，在台南帶領統一獅春訓的台灣隊投手教練林岳平則直言，「選誰不是重點、有誰不是重點，重點是到時候能夠準備好。」經典賽台灣隊在去年11月開會時就已討論出集訓名單，有入選球員也會陸續收到通知，而一開始聯盟傾向不公布這份名單，正因名單會出現很多變數，像自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
中職》統一獅新洋投取名「喬登」 美籍捕手教練「卡諾獅」明天到
統一獅在新球季的洋投戰力布局逐步到位，除了布雷克、獅蒂芬外，領隊蘇泰安今天表示和加拿大籍投手Jordan Balazovic達成共識，中文譯名取為「喬登」。另外，獅隊今年有請外籍教練Carlos Munoz前來擔任春訓客座捕手教練，中文譯名「卡諾獅」也很有力，明天就會投入春訓。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
經典賽》數度退役又復出還改行當農夫 37歲老將為加拿大再戰一屆
世界棒球經典賽即將在3月份開打，各個國家隊已著手於招募球員，其中在加拿大國家隊方面，一共有2名球員在退役後宣告復出，分別是派克斯頓（James Paxton）及奧蒙特（Phillippe Aumont），而奧蒙特更是在多次宣告退役後，再次站上投手丘。加拿大國家隊目前的投手陣容，包含索羅卡（Michael Soroka）、泰隆（Jameson Taillon）、昆崔爾（Cal Quantrill）等在大聯盟穩定出賽的投手，以及去年在韓職累積173局投球的左投艾倫（Logan Allen），值得一提的是，曾在2024年底宣告退役的派克斯頓，以及數次退休的奧蒙特，也都在名單當中。 在 Instagram 查看這則貼文 Phillippe R. Aumont（@phillippeaumont）分享的貼文 奧蒙特於2012年至2015年之間為費城費城人效力，並在2016年6月宣告退役，但過了一年，他卻宣布在加拿大棒球聯賽復出，隔年1月甚至回到美職體系和底特律老虎簽約，可惜在接下來的棒球路上，他卻沒能重新站上大聯盟的舞台，2020年受到新冠肺炎疫情影響，他於廣播節目上再次宣告退役，並改行當農夫。到麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1
台鋼雄鷹》黃子鵬、王維中加入後先發輪值競爭激烈！ 洪總：想要先發不是用嘴巴說
中職台鋼雄鷹昨日展開春訓，今天是第二天練習，全體練習只有到下午一點就停止，接下來全部都是自主訓練時間，總教練洪一中改變集訓方式，就是要觀察球員的「自主性」，跟他過去「希望球員練」的狀況不同，而是希望球員要懂得自己思考，此外，洪總也強調今年球季球員爭取先發位置要拿出積極性跟態度，他說出：「想要先發不是用嘴巴說」，要球員自己拿出表現來。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鋼雄鷹》王柏融真的不是技術問題！ 洪總特別請林仲秋給他啟發有原因
中職台鋼雄鷹今年隊長由吳念庭接任，原本球團有意讓王柏融繼續擔任，但他主動表示希望讓其他人勝任，王柏融希望更專心在比賽上，而台鋼雄鷹也特別請來客座教練「全壘打王」林仲秋，洪一中總教練也提到為何請他來協助球隊。TSNA ・ 1 天前 ・ 5
NBA》Trae Young是我們這個時代的「手槍」Pete Maravich嗎？【林建煌專欄】
Trae Young成為NBA 2025-26賽季第一位離開母隊的球星，這是一次非常體面的告別。亞特蘭大老鷹做了最後一次嘗試，Young也傾盡了全力嘗試，並在效力的這些年取得了贏過很多明星球員帶隊的成績。然後最終他們決定分手。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職／外野三鬼再次集結回憶湧上心頭 林安可笑稱獻上「最後一舞」
林安可在11日進行球迷見面會，在見面會上統一獅球團安排許多橋段，林安可也說自己最印象深刻是「外野三鬼」再次集結，至於跳舞部分他也說是自己的「最後一舞」，至於是否到日本繼續跳舞，林安可則是面露難色表示：「會很乾」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC》美國卯起來組夢幻隊！ 雙城「黑色鱒魚」也加入
3月世界棒球經典賽(WBC)美國夢幻隊陣容還沒有組完，今確定雙城隊有「黑色鱒魚」稱號的外野手Byron Buxton加入，整體打線再上層樓。TSNA ・ 15 小時前 ・ 發表留言
富邦悍將》高國輝升任一軍打擊教練！ 史上最豪華日籍教練團
富邦悍將完成新球季教練團布局規劃，除日前已公布一軍總教練將由日籍教練後藤光尊出任之外，整體教練團任務分配及調整亦完成。 二軍總教練由日籍教練酒井忠晴擔任，並邀請選手時期曾以測試洋將身份加入悍將的福永春吾，擔任基地投手育成及復健部門教練。TSNA ・ 5 小時前 ・ 發表留言
WBC／光芒隊放人！鄭宗哲拚戰意願強烈 15日有望加入中華隊集訓
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導新球季轉戰坦帕灣光芒隊的台灣野手鄭宗哲，確定入列世界棒球經典賽（WBC）中華隊名單，且參賽意願相當強烈。據了解，鄭...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1