中職／魔神樂變身魔神龍！味全龍官宣網羅 強調符合聯盟規章

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中華職棒味全龍今（13）日稍早宣布簽下前樂天桃猿洋投魔神樂（Marcelo Martinez），並改名為魔神龍，同時也強調球團是在確認符合聯盟規章前提下，完成網羅。

味全龍今（13）日稍早宣布簽下洋投魔神龍（Marcelo Martinez）。（圖／取自味全龍臉書粉專）

味全龍指出，魔神龍前2年累積26勝、防禦率2.28的亮眼表現證明身手，是聯盟頂尖的先發戰力，球團也強調看重其優異的控球節奏與大賽經驗，認定他是新賽季投手布局的「關鍵拼圖」，並期待新球季攜手再創佳績。

味全龍在休賽季除了已經續約鋼龍（Drew Gagnon）和不占洋將名額的伍鐸（Bryan Woodall）之外，近日也確認和擁有大聯盟24勝資歷的的甘特（John Gant）達成共識，不過尚未官宣。

