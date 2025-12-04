中職／黃子鵬加盟台鋼雄鷹 樂天桃猿FA補償方案出爐！

黃子鵬日前確定加盟台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）





中華職棒今（4）日公告，台鋼雄鷹正式簽下自由球員黃子鵬後，前東家樂天桃猿已確定補償方案，選擇以「全額轉隊費」作為補償方式。

依聯盟公告內容，台鋼雄鷹須支付給原所屬球團的轉隊費，為黃子鵬114年度薪資總額的125％（未稅），相關轉隊費補償須依規定於115年1月7日前完成。

依中華職棒自由球員制度規定，A級球員補償方式分為兩種，一為年薪125％的全額轉隊費，共計1,050萬元。

另一為年薪75％、約630萬元，加上一名25人保護名單外的補償選手。樂天桃猿先前曾表示，將視台鋼提出的名單再討論補償方向，最終仍決定採取全額轉隊費方案。

廣告 廣告

聯盟也在公告中說明，黃子鵬於114年11月4日行使自由球員權利，並於114年11月26日與台鋼雄鷹完成簽約，原球團於今日正式向聯盟回覆補償方式，確定以全額轉隊費作為補償。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

二嫂正面曝！高國豪遭哥2打1 妻抱孩護尪

高國豪兄弟互控傷害10日宣判！再爆高國強昔「網愛」遭流出

高國豪爭議事件簿1／私約二嫂還不夠？大嫂爆也曾被騷擾

