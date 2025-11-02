中職／黃子鵬取得FA！樂天桃猿領隊稱已提最大誠意提案 林立續約方向「複數年」

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

2025年中華職棒台灣大賽最終由樂天桃猿奪下冠軍，球團也在今（2）日進行封王遊行活動，而領隊牧野幸輝在現場受訪被問及自由球員（FA）相關問題時，表示針對陣中強投黃子鵬「已向經紀人提出最大誠意的提案」，而明年球季結束後將具備FA資格的林立則「會以複數年合約方式談續約」。

黃子鵬。（圖／取自黃子鵬臉書粉專）

樂天桃猿投手黃子鵬在本季結束後首度取得FA資格，在FA市場上也備受關注，對此，牧野幸輝指出過去一年都與他及經紀人保持溝通，「已向經紀人提出最大誠意的提案，但具體條件暫不公開」，不過決定權還是在選手與經紀公司。

廣告 廣告

而針對將在明年取得FA資格的樂天隊長林立，牧野幸輝表示已經與經紀人、球員提過，「會以複數年合約方式談續約」，也提及目前也正與各外籍洋將經紀人協商，「我們會全力爭取續留威能帝，當然也包含魔神樂、波賽樂、凱樂等洋將」。

更多FTNN新聞網報導

歡慶「桃園制霸」！樂天桃猿公布週日封王遊行路線與名單 勝利女神廉世彬在列

CPBL／樂天桃猿奪首冠「11/2封王遊行」 桃園運動中心健身房、游泳池這2天免費

台灣大賽／鏖戰11局！林泓育延長賽轟關鍵2分砲 樂天桃猿9：7退兄弟「4勝1敗」封王

