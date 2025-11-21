中職》黃子鵬披69號戰袍 駕鷹返鄉

台鋼雄鷹明年迎接第3個中職一軍賽季，也簽下隊史補強的首位FA自由球員，21日宣布以總值5年6600萬合約，讓潛水艇投手「老虎」黃子鵬效力家鄉高雄球隊。將穿上台鋼69號球衣的黃子鵬則說：「謝謝台鋼帶我回家！」

現年31歲的黃子鵬在2017年選秀第7輪被樂天桃猿前身Lamigo挑中，中職生涯頭3年以後援為主，每季都出賽超過50場，2019年還拿下聯盟最多的23次中繼成功；2021年起轉任先發，連5季投球局數都破百，2022年更繳出12勝3敗、自責分率2.33的代表作，讓本土投手相隔7年再奪自責分率王。

廣告 廣告

黃子鵬憑藉低肩側投能克制中南美打者的優勢，去年底在世界12強棒球賽對多明尼加、委內瑞拉都繳出好投。出身高雄林園的他，從復興國小、五福國中、南英商工一路在家鄉發展，這次取得FA資格，也成為港都球隊台鋼雄鷹的目標。

「隊史第一名FA加盟的選手出身自高雄在地，具有格外不同的意義，很開心球團能為台鋼雄鷹球迷帶回子鵬。」台鋼領隊劉東洋強調，雖然外界有「溢價」疑慮，但這張大約絕對符合黃子鵬的價值，他不僅能影響年輕球員，也代表球團的在地深耕。

相較之下，樂天桃猿則無法擺脫「全猿逃走」的趨勢，繼前年陳俊秀、去年朱育賢之後，連3年都有FA大咖離隊。而黃子鵬今年月薪70萬元，根據中職規定，樂天可以選擇年薪125％的全額轉隊費1050萬，或者年薪75％的630萬補償金，加上台鋼1名25人名單外球員。