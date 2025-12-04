中職／黃子鵬FA轉戰台鋼 樂天決定拿1050萬全額轉隊費
中職台鋼雄鷹休賽季簽下自由球員黃子鵬，原球隊樂天桃猿今（4）日決定，補償方式為全額轉隊費，也就是黃子鵬年薪的125％補償。
黃子鵬在今年11月4日行使自由球員權利，並於11月26日與台鋼球團協議達成加盟。而台鋼球團應支付桃猿球團轉隊費，為黃子鵬114年度薪資總額的125%。黃子鵬今年月薪70萬元，全額轉隊費將為1050萬元。
責任編輯／洪季謙
更多台視新聞網報導
中職／樂天桃猿撤換領隊牧野幸輝！ 保密總教練「積極面談中」
森井誠之暫代樂天桃猿執行長！ 接棒首任務「改善球團營運環境」
5年合約總值6600萬！ 黃子鵬加盟台鋼雄鷹：謝謝你們帶我回家
其他人也在看
中職／桃猿高層做出新異動！新增財務會計處 CEO透露推動經營層改革
樂天桃猿2日公布全新的高層名單，其中包含川田喜則暫時歸隊，同時也新增了財務會計處和人事總務處，對此桃猿球團也回應了新增處長的用意，表示目前正在推動經營層改革。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
被爆當高志綱小三！ 林倪安闖東蛋「劈腿拍照」引發爭議
中職統一獅教練團成員高志綱日前被爆婚外情，對象正是一名女網紅林倪安，而林倪安過去的爭議也再次被挖出來討論，像是在去年年底世界棒球12強賽，中華隊奪冠後，她卻以「非眷屬」身分進入球場內劈腿擺拍，還高調將照片釘選在IG主頁，當時就引發球迷質疑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
MLB》世界大賽九局驚天追平轟！ 道奇續留連霸功臣Miguel Rojas
世界大賽第7戰九局上敲出關鍵追平全壘打、被視為洛杉磯道奇奪冠英雄的Miguel Rojas將續留衛冕緯來體育台 ・ 7 小時前 ・ 2
經典賽》「我的意願當然很強烈」 林昱珉非常想打經典賽
去年12強世界冠軍王牌投手林昱珉，明年3月能否征戰經典賽備受關注，今天他受訪時表示，「我有收到經典賽國家隊徵詢，我的意願當然很強烈，經典賽可以說是等同於奧運等級的國際賽，當然有很強烈的意願。」不過林昱珉也說，畢竟現在才12月，離經典賽大概還有3個月的時間，現在還是依自己的身體狀況去做調整，並跟球團溝自由時報 ・ 4 小時前 ・ 14
同樣表達強烈參戰意願！旅美好手林昱珉「語帶保留」回應是否接到經典賽徵召
體育中心／黃崇超報導世界棒球經典賽將於明年3月登場，台灣隊將飛往日本東京出戰包含有大谷翔平坐鎮的日本隊等各國列強，隨著台灣旅外棒球好手在休賽季紛紛回國，過去曾代表台灣出戰12強奪冠功臣之一的林昱珉今天（3日）出席活動被問到是否有接到台灣隊經典賽徵詢，「玉米」雖然並沒有正面回應，但強調「自己非常有意願參賽」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 13
中職/樂天群「猿」無首 曾豪駒有望回鍋掌兵符
剛拿下中華職棒總冠軍的樂天桃猿成為休賽季唯一尚未確定總教練的球隊，隨著日職東北樂天金鷲社長森井誠之暫代台灣球團執行長，外界原預期將延續日籍風格，但據傳曾豪駒也可能重掌兵符。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 14
經典賽／道奇含大谷共9人有望參賽 美媒：對球團沒任何好處
道奇隊日籍球星大谷翔平確定參戰明年經典賽，包含他在內道奇有九名球員有機會參賽，美媒《Dodger Blue》指出，春訓時若出現主力選手「大量離隊」，將對道奇影響巨大，更直言：「選手參加WBC對球...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 5
MLB》前中職洋投瑞恩 8千萬合約加入太空人
曾效力中華職棒大聯盟富邦悍將的右投手Ryan Weiss（中文登錄名：瑞恩），今天傳出與美國職棒大聯盟休士頓太空人簽下1年260萬美元（約新臺幣8167萬元）合約的消息。TSNA ・ 1 天前 ・ 4
MLB／藍鳥再補投手！搶下韓職今年雙料冠軍 明年6位先發輪值爆滿
藍鳥上週重磅簽下前教士王牌投手希斯（Dylan Cease），3日再傳出和本季在韓職奪下崔東原獎和MVP的龐塞（Cody Ponce）簽下3年3000萬美元，相當於9.4億台幣的合約，目前藍鳥先發輪值已滿盈，預計至少有6位投手可以輪替。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
經典賽》古林睿煬代表中華隊出賽預留伏筆 「到時就知道了」
備戰2026年第六屆世界棒球經典賽，中華隊已進入徵詢選手意願籌組階段。目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，今天（3日）在「NIKE台灣青棒菁英訓練營」中談起是否會披上中華隊戰袍出賽，他則與帶保留地說：「到時就知道了。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 4
韓職出價挖角鈴木駿輔 富邦悍將成功續約留人
記者陳立勳／台北報導富邦悍將今年季後教練團改組，備戰明年新球季，洋將戰力持續佈局，今年在球隊表現不俗的日籍投手鈴木駿輔，...夠棒網 ・ 19 小時前 ・ 1
中職》林岱安FA搶人大戰近尾聲？ 富邦已再提最新合約
本季中職自由市場中，先發投手黃子鵬早已情定台鋼雄鷹，討論度也頗高的捕手林岱安，主要競爭者幾乎只剩老東家統一獅和極力爭取的富邦悍將。悍將已提最新合約，靜待林岱安與經紀團隊抉擇。悍將球團表示：「已將最新合約條件送交岱安及其經紀團隊，並持續保持密切聯繫。目前正耐心靜候回覆，並相信岱安會做出最周全的選擇。」自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
MLB／等8年還沒站上大聯盟 前富邦悍將右投加盟太空人！還讓他當先發
前富邦悍將右投瑞恩3日傳出暌違3年再度重返美職，和太空人簽下260萬美元、相當於8494萬台幣合約，附帶2027年球隊選擇權，太空人預計會讓他加入先發輪值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
MLB／世界大賽G7敲追平轟！洛哈斯預告明年退休 道奇1.7億台幣簽回他
世界大賽第7戰9局上1出局炸裂追平轟，幫助道奇把比賽帶進延長賽，最終靠史密斯（Will Smith）的超前轟5：4擊敗藍鳥，成功衛冕世界大賽冠軍。敲出追平轟的洛哈斯（Miguel Rojas）和道奇簽下1年550萬美金，相當於1.7億台幣的合約，2026年球季續披藍衫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
MLB》「被下放有沒有很難過？」 青棒好手刁鑽提問鄭宗哲
24歲的台灣內野手鄭宗哲效力美職海盜，今年初登大聯盟舞台，成為第18名大聯盟台將，出賽3場7打數未敲安吞3K，首安尚未開張，上去很短暫的時間就被下放小聯盟。本季鄭宗哲在海盜3A出賽107場，340打數敲出71支安打，打擊率2成09、上壘率3成07、長打率2成71，另有1轟、36分打點、18次盜壘成功自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
MLB／曾是藍鳥首輪大物！2022年單季16勝 天使6000萬台幣撿去開福袋
曾是藍鳥首輪新秀，明年將滿28歲的馬諾亞（Alek Manoah）確定以1年195萬美金，相當於6122萬台幣合約轉戰天使。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
富邦悍將積極搶林岱安 又傳已補強林書逸｜#鏡新聞
中職富邦悍將，除了前陣子宣布，教練團名單異動之外，在自由市場和戰力外名單，也很積極補強！他們不只證實，有開出新合約，和統一獅球團競爭捕手林岱安，同時又傳出，被中信兄弟戰力外的野手林書逸，下一季將換穿藍色球衣，對此悍將球團表示，已經鎖定補強名單，有消息會再對外公布。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 7 小時前 ・ 8
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 71
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 7