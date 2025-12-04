中職／2026例行賽賽程出驢！3/28象猿大戰揭幕 明星賽7月中開打

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

中華職棒大聯盟今日正式公布2026年球季的一軍例行賽賽程，最受球迷關注的開幕戰將於3月28日登場，由今年的總冠軍樂天桃猿坐鎮主場，迎戰冠軍賽對手中信兄弟，延續近年「開季重現總冠軍戲碼」的傳統。隔日的開幕週第二戰，桃猿仍在主場迎戰味全龍，讓猿隊球迷能連兩天在主場感受新球季氣氛。

雖然各球場的實際場地安排尚在規劃中，但聯盟已先行公布比賽日期及主要對戰組合，方便球迷提前安排球季行程。除桃猿的開幕系列戰外，3月29 日另有兩場比賽，中信兄弟在主場迎戰富邦悍將以及統一7-ELEVEn獅台南主場面對台鋼雄鷹。

聯盟也同步公告球季其他重要日程。下半季將於7月4日開打，年度焦點之一的明星賽在7月18、19日舉行，但比賽地點仍待後續確認。季後賽部分，季後挑戰賽暫定10月9日開打，而最終的總冠軍賽預計在10月17日點燃戰火，屆時將決定2026年的新科總冠軍。

聯盟強調，完整的場地配置與詳細賽程表將於各主場規劃確認後再統一公布，也提醒球迷可先依照公布日期安排休假與旅程，為即將到來的新球季暖身準備。

