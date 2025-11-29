中職》60人名單出爐 73選手成自由身

今（28）日中華職棒大聯盟宣布各隊2026年球季之「60人契約保留名單」，總計共有73名球員未獲保留，成為自由球員或待續約／再議合約。值得一提的是，中信兄弟的12人名單裡有7位是投手，而本季表現不佳的味全龍投手王維中，也被放在保留名單之外。

台鋼雄鷹—9人

球員名單：張喜凱、曾品洋、陳暐皓、陳重光、郭俞延、楊達翔、孫易伸、洪瑋漢、巴奇達魯·妮卡兒。今日新增的陳暐皓、陳重光、郭俞延和洪瑋漢4位球員。

其中受到矚目的是日前因線上博弈手遊事件，遭到球團懲處的郭俞延。球團強調，本次決定是基於「戰力考量」，球團將與這4位球員進行下一階段評估後，再決定是否洽談下賽季合約。

台鋼雄鷹投手郭俞延。（圖／台鋼雄鷹提供）

味全龍—13人

球員名單：王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、黃柏豪、鄭鎧文、吳秉恩、李承風、郭嚴文、劉時豪、瑪仕革斯·俄霸律尼、林智勝（退役）、以及行使旅外權利的徐若熙。

其中除了引退轉戰教練團的林智勝以外，投手王維中，也因本季表現不理想的原因，被放在保留名單之外。領隊丁仲緯雖認為他仍有能力，目前也正在洽談可能的續約方案，但也直言「不影響其他發展的可能性」。

味全龍投手王維中。（圖／味全龍提供）

中信兄弟—12人



球員名單：徐基麟、楊志龍、彭識穎、黃弘毅、吳哲源、林展樟、朱宏樺、黃鈞聲、胡孟智、蘇緯達、林書逸、馬鋼。其中投手就佔有7位，包括日前因個人財務與紀律問題未被保留的徐基麟。

中信兄弟以「個人財務及生活紀律問題」把投手徐基麟放進60人名單之外，對此經紀公司表示，徐基麟私人財務問題，已獲得妥善處理，未來也會專心復健打球，不會離開中信兄弟。

中信兄弟先發投手徐基麟。（圖／中信兄弟提供）

富邦悍將－17人

球員名單：賴智垣、陳韋霖、林育辰、楊皓然、姚冠瑋、魏全、黃兆維、潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華。加上引退的林哲瑄，悍將未保留名單以17人為6隊最多，

其中富邦的關注焦點是，決定保留陣中身價最高的投手江少慶。對此球團表示：「江少慶本季因傷缺陣，未能參與比賽，目前持續復健中，因此將其列入契約保留名單，並就新約內容持續洽談中。」

江少慶本季雖因傷錯過賽季，但富邦悍將仍將他視為下賽季戰力。（圖／富邦悍將提供）

統一獅－12人

球員名單：胡金龍（退役）、阮裕智、林岱安（行使FA）、蘇智傑（行使FA）、林原裕、張聖豪、李嘉祥、林安可（加盟日職西武獅）、尹柏淮、楊孟沅、楊竣翔、林益全。

日前曾傳出有機會加入CPB（中國棒球城市聯賽）的林益全，並沒有出現在選秀名單當中。而林安可則是在季外行使旅外權利後，前往日職效力西武獅隊。

林益全。（圖／統一獅臉書）

樂天桃猿－10人

球員名單：黃偉晟、蔡鎮宇、劉昱言、温展樂、曾仁和、賴知頎、楊彬、黃子鵬（行使FA加盟統一獅）、吳桀睿、馮健庭。

桃猿在今年拿下總冠軍後，季外不斷有球隊異動出現，從宣布不與古久保教練續約後，在今日宣布未獲保留名單中，投手曾仁和也被列入不在球隊規畫內。曾仁和在2013年簽約芝加哥小熊隊，他在2017年、2018年都有上過大聯盟，大賽經驗可謂十分豐富。曾仁和可先發也可中繼吃局數的性質，目前傳出有複數球隊對他有興趣。

樂天桃猿投手曾和仁。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒2025年季外73名球員未獲保留名單，正式進入自由市場。這批潛在自由球員的去向，將是未來交易市場與球季編制的重要變數。球團除了備戰新賽季以外，自由市場上的球員動向，也將是季外備受矚目的焦點。