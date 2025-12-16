中職》8年1.5億 傳樂天端大約留林立

樂天桃猿據傳與當家球星林立達成8年1.5億元新約共識。（本報資料照片）

中職強打林立明年球季結束將成為自由球員，母隊樂天桃猿提前啟動續約協商，據傳雙方已達成8年總值1.5億元共識，成為聯盟史上第2大合約，平均月薪至少160萬，更將超越統一獅陳傑憲的140萬中職紀錄。不過樂天本周五就要出國進行封王旅遊，可能下周才會正式公布簽約消息。

林立於2017年第2輪選秀被樂天前身Lamigo挑中，中職生涯9季除了2017年之外，每年打擊率都在3成以上，生涯打擊率3成40在中職累積2000打數以上的打者中，僅次於胡金龍的3成44與王柏融的3成42，是聯盟指標強打之一。

林立今年因傷只打了73場例行賽，雖仍繳出3成44打擊率，但因打席不足未能入榜，讓台鋼雄鷹吳念庭以3成28抱走打擊王。儘管身體狀況不是百分之百，林立仍在季後賽立下汗馬功勞，包括挑戰賽G4對統一代打敲進致勝分，以及台灣大賽G2對中信兄弟率先開轟，助桃猿勇奪日資入主後首冠。

樂天今年雖然封王，但球季中一軍伙食出包，季後又有不續聘冠軍教頭古久保健二與二軍宿舍條件太差等爭議，在管理層由日本總部緊急整頓後，留住林立成為樂天球團永續經營的重要指標。最終大幅超越林泓育保持的5年總值2760萬元隊史紀錄，更讓林立成為中職最高月薪男，意義重大。