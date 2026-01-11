中職228洋將條款掀熱議！蘇泰安認為可討論 但還是要遵循聯盟規定

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

中華職棒台鋼雄鷹總教練洪一中在昨（10）日的開訓典禮上，直接說出「還有一個洋將布坎南」，由於涉及「228洋將條款」，也就是原球隊在2月28日前仍握有洋將的優先議約權，引起熱議。對此，統一獅領隊蘇泰安今（11）日受訪時，也表示「這個部分都可以討論，但畢竟現在就是規定在那裡，還是要遵循聯盟的規定」。

統一獅領隊蘇泰安。（圖／翻攝畫面）

根據中職規章第17章第96條，指出外國籍球員於同一年度中不得轉換球隊，每年球員註冊期限截止時為球團註冊球員者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權，且優先議約權期限截止前，原球團外國籍球員與其他球團禁止透過任何方式交涉有關球員契約事宜，並於隔年3月10日前，禁止參加其他球團的比賽或集訓等有關之棒球活動，不過若原球團以書面向聯盟提出同意放棄該選手之優先議約權時，則不受規定限制。

對於228條款存廢方面的看法，統一獅領隊蘇泰安表示「這個部分都可以討論，但畢竟現在就是規定在那裡，還是要遵循聯盟的規定」，而蘇泰安也舉例，指出過去有球團在228期限內詢問獅隊是否續約特定洋將，「可以先提供離隊同意書，這也是另一種解228的方式」，蘇泰安也強調「走正當程序比較好」。

