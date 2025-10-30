中職3大獎入圍名單出爐 11/5頒獎典禮揭曉

記者張翔程／臺北報導

2025中華職棒頒獎典禮將在11月5日晚間6時30分於高雄萬豪酒店登場，歷經整個球季的激烈競爭，球員以精湛球技與拚戰精神帶來無數經典對決，也讓年度最受矚目的3大獎項競爭更加白熱化，3大獎入圍名單今（31）日正式公布，最終得主將在頒獎典禮現場揭曉，誰能抱回年度最高榮耀，備受期待。

年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿朱承洋、張閔勛及富邦悍將李吳永勤，朱承洋去年受到傷勢影響整季未出賽，今年重新調整後，成為教練團倚重的後援戰力，本季拿下15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25、每局被上壘率0.95，寫下生涯最佳成績；張閔勛在第10個球季迎來生涯代表作，打擊表現顯著提升，本季89支安打、4支全壘打與34分打點，守備方面繳出565次刺殺、38次助殺與0.995守備率；李吳永勤今年轉戰富邦悍將，成為牛棚主力，出賽數創新高來到56場，拿下2勝4敗、15次中繼成功。

年度最佳新人獎入圍者包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔及統一獅髙塩將樹，林栚本季繳出7次中繼成功、3次救援成功，防禦率1.76、每局被上壘率0.95；林詩翔扛起終結者重任，以30次救援成功拿下救援王，是新人王呼聲最高的熱門人選；髙塩將樹雖是獅隊牛棚的穩定支柱，以25次中繼成功奪下中繼王，優異表現同樣受到矚目。

年度最有價值球員入圍者有統一獅林安可、樂天桃猿威能帝、中信兄弟羅戈，林安可本季繳出105支安打、23支全壘打、73分打點的亮眼成績，打擊三圍0.318／0.397／0.603，整體攻擊指數達1.000；威能帝今年勇奪勝投王與三振王，展現極強壓制力；羅戈本季奪下防禦率王，更是年度最有價值球員的強力競爭者之一。

