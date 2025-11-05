中職30年後重返高雄！頒獎典禮星光熠熠 800席秒殺熱度爆棚

▲中華職棒頒獎典禮睽違30年，再次移師高雄於萬豪酒店盛大舉辦，市長陳其邁出席頒發打者年度個人獎項，並向所有球員、球迷致敬，感謝聯盟與各球團努力拚戰，點燃台灣棒球熱潮。

睽違30年中華職棒頒獎典禮移師高雄盛大舉辦 陳其邁：高雄無上光榮

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】中華職棒頒獎典禮睽違30年，再次移師高雄於萬豪酒店盛大舉辦，市長陳其邁今（5）日出席典禮，頒發打者年度個人獎項，並感謝聯盟與各球團努力拚戰，持續點燃台灣棒球熱潮。他表示，每一顆球、每一個比賽、每一個球季，都是大家辛勤努力的結果，特別向所有球員、球迷致敬，也祝福下個球季大放異彩、締造佳績。

陳其邁致詞時感謝中華職業棒球大聯盟，從開季辦桌誓師到今天的頒獎典禮都選擇高雄，表示這是高雄無上的光榮，他並指出，開季100桌與頒獎典禮800位球迷席次秒殺，希望下一個球季開始，再給高雄一次機會，辦得更盛大、更澎湃，現場掌聲雷動支持，氣氛熱血奔騰。

會中，陳其邁也對中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌的致詞有感而發，透過制度的變革、精進各種措施回應球迷心聲，並帶領中華職棒聯盟不斷追求卓越、自我成長表示感動，他也強調，市府持續精進、優化澄清湖棒球場觀賽品質與改善硬體設施設備，提升球迷的看球體驗與互動，以行動響應，支持運動賽事與產業發展。

今年高雄職棒主場成績亮眼，澄清湖棒球場65場例行賽，吸引近49萬名球迷進場觀戰，場均7,532人創場館歷史新高。在地球隊台鋼雄鷹加入一軍第2年展翅蛻變，澄清湖主場累計突破38萬人次進場、場均8,018人，並達成5成勝率，皆締造隊史新高，展現高雄球隊拚戰精神。

今日頒獎典禮有多名高雄在地的選手，包含「金手套獎」台鋼雄鷹的吳念庭、後勁，以及許基宏、李凱威、陳傑憲等高雄出身選手；「年度最佳九人暨指定打擊」台鋼雄鷹的吳念庭、魔鷹，以及陳晨威、李凱威、張閔勛、許基宏等高雄出身選手；「救援王」台鋼雄鷹林詩翔、「打擊王」台鋼雄鷹吳念庭、「全壘打王」台鋼雄鷹魔鷹、「安打王及盜壘王」高雄出身選手李凱威，都是高雄的驕傲與榜樣。

高雄市政府將持續推動運動城市願景，從基層棒球扎根職業賽事推廣，讓更多年輕人投入棒球、愛上棒球。期待城市的每一個角落，都能再度掀起棒球風潮，讓高雄成為全台最熱血、最具活力的棒球城市。更多活動資訊，請至運發局臉書查詢。（圖╱高市府提供）