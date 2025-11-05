中職36頒獎 威能帝奪年度MVP 會長蔡其昌曝新球季3新措施

中華職棒第36年度頒獎典禮5日晚間在高雄舉辦，頒發各類個人獎項，現場並揭曉三大獎項得主：包括年度最有價值球員由樂天桃猿洋投威能帝獲得，他同時也包辦三振王與勝投王；新人王由24歲的台鋼雄鷹投手林詩翔拿下；最佳進步獎則頒給富邦悍將的李吳永勤。

中職會長蔡其昌除感謝球迷，一起繳出今年球季場均觀眾人數破萬的亮眼成績單外，也當場宣布2026年新球季三項新措施：全新APP上線、引進日籍裁判，以及導入TrackMan系統。

中職會長蔡其昌：『(原音)明年開始中華職棒會推出全新的APP你們抱怨的那個我都知道，明年開始應該不會了，第二件事情我們會持續精進裁判，明年我們會增加日籍的裁判，我們請了一個日籍裁判來。希望能對我們裁判整體大家來分享互動，能夠把我們的這個品質再次提升。第三件事情，我們明年開始就開始測試trackman，為什麼要測試trackman？因為後年開始我們就要落實好壞球可以挑戰。』

（完整年度獎項得獎名單：https://www.facebook.com/heartbaseball）