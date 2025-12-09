中職CP+1 陳晨威求婚成功！「陳太太」啾啾甜笑依偎

中職樂天桃猿陳晨威成功求婚女友、中信兄弟啦啦隊員啾啾。（翻攝Threads@wenwen0806）

樂天桃猿陳晨威今年7月被《鏡週刊》拍到和中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員啾啾共度春宵，當時他大方認愛，兩人在球場隔空示愛一度引發話題，今（9日）兩人好友在社群曝光求婚現場，陳晨威成功讓大他6歲的啾啾點頭成為「陳太太」，準夫妻也在社群發出系列照。

陳晨威、啾啾好友率先透過Threads曝光求婚現場，並透露陳晨威求婚台詞：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你」。

兩人好友還表示，陳晨威因不擅言詞，思考許久才講出這些話，讓原PO直言：「求婚主要片段我錄了快五分鐘，結果他有一半時間緊張到講不出話」，陳晨威雖緊張，仍看得出啾啾相當感動，中職會長蔡其昌聞訊也親自留言祝福。

求婚消息曝光後，陳晨威親自在社群發出更多求婚照，並寫下：「Marry me」，啾啾也同樣曬出系列照，並回以：「Yes,I do.」，不少粉絲也恭喜這對中職CP。





