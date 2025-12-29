中職CPBL手遊《強棒出擊：ALL IN》事前預約開跑，送鑽石選手卡包等虛寶獎勵

由樂意傳播代理、Round1Studio 開發的全新棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》今日起展開台港澳事前預約。開發團隊匯集多位參與《全民打棒球》系列的開發成員，憑藉對棒球規則理解與系統調校經驗，進一步深化遊戲呈現的真實感；樂意則結合台灣玩家偏好進行內容調整，致力打造更貼近 CPBL 精神的本土棒球體驗。玩家於預約期間完成指定步驟，即可於開服時領取多項虛寶，並同步參與 3C 周邊及「12 強中華隊指定冠軍箱」抽獎活動。

棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》事前預約即日起開跑。（來源：強棒出擊：ALL IN官方提供）

《強棒出擊：ALL IN》擁有 CPBL 官方授權，遊戲內不僅重現六隊選手的臉部特徵、投打姿勢與年度數據，更以組合隊系統 呈現各隊陣容特色，讓玩家能依策略打造最契合自己的球隊。遊戲亦以高度寫實的方式復刻天母、新莊、桃園、台中洲際、台南與澄清湖六大主場，從球場結構、草皮到整體場域氛圍，呈現貼近真實比賽節奏的臨場體驗。

在操作上，本作提供橫向與豎向兩種玩法，並以直覺的投打節奏為核心，使玩家無論在任何情境都能立即投入比賽。搭配啦啦隊專屬應援系統 ，讓每一局比賽都更具張力，展現「賽季由玩家親手掌握」的完整棒球樂趣。

為迎接正式上線，官方同步推出四大事前預約活動。玩家只要完成官網預約，即可在開服後領取金幣 10 萬、XP 5 萬以及「2021～2025 鑽石選手卡包」等實用獎勵；若完成商店預約，還能額外獲得金幣、初階球員訓練券與隨機啦啦隊禮包，加速隊伍成形。

完成官網預約後，玩家將自動取得抽獎資格，有機會把 Razer Iskur V2 電競椅、Apple AirPods Pro 3 或 AirPods Max 等 3C 好禮帶回家。此外，加入官方粉絲團並完成指定任務，還有額外機會獲得「12 強中華隊指定冠軍箱」，為收藏增添稀有亮點。

完成預約有機會獲得豪華大禮！（來源：強棒出擊：ALL IN官方提供）

《強棒出擊：ALL IN》致力打造最貼近 CPBL 精神的行動棒球體驗，後續將陸續公布更多玩法介紹與在地化內容。事前預約現正火熱開放，邀請所有棒球迷一同加入，ALL IN 揮棒迎接全新賽季。