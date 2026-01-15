中職CPBL手遊《強棒出擊：ALL IN》正式上市！除了對戰還有啦啦隊應援，官方電競賽同步開跑

由樂意傳播代理、Round1Studio 打造的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》今天正式上線！本作是 CPBL 中華職棒完整授權的作品，六隊、現役球員全數收錄，玩家可以 隨心組出心目中的夢幻陣容。

棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》事前預約即日起開跑。（來源：樂意傳播官方提供）

《強棒出擊：ALL IN》主要玩法核心走的是即時操作，非單純模擬對戰，由於開發團隊本身就有參與過《全民打棒球》系列的成員，因此在投打的節奏與操作手感也特別注重。另外一個實用設計是橫、直畫面都能玩，通勤想單手輕鬆打、或回家橫拿認真對戰都 OK，不用被強迫適應一種操作方式。

啦啦隊女孩應援中！一起打造屬於自己的應援團吧（來源：樂意傳播官方提供）

比較特別的是遊戲還加了應援系統，你可以收集啦啦隊卡片組自己的應援團，這部分不影響比賽操作，但對喜歡收集或視覺風格的玩家來說算是額外樂趣。

參與簡單活動機會獲得破萬元好禮。（來源：樂意傳播官方提供）

為了慶祝上市，官方準備了一連串活動：只要在遊戲內達成「隊伍戰力 RANK 10,000」，並到粉絲團貼文留言分享，就有機會抽中東京雙人來回機票、iPhone 17 Pro，甚至客製化球棒手套組！遊戲裡也同步推出「強擊手對決模式」、連續簽到獎勵和轉盤活動，幫助你快速強化隊伍。

參加上市活動輕鬆拿獎勵！（來源：樂意傳播官方提供）

官方今日起也同步舉辦「強棒仔 ALL IN 盃」實體賽，排名前列的玩家將能前進台北電玩展現場決戰，爭取 3 萬元獎金還能近距離與韓籍啦啦隊互動！另外，遊戲也和大魯閣合作把虛擬揮棒的樂趣延伸到真實打擊場，完成挑戰還能獲得專屬獎勵。

大魯閣合作活動進行中。（來源：樂意傳播官方提供）

目前《強棒出擊：ALL IN》已經可以在 App Store、Google Play 與快樂玩 ONE STORE下載。