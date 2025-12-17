中職CPBL授權手遊《強棒出擊：ALL IN》台灣確定代理，忠實呈現球場與球員卡

樂意傳播今(17)日正式宣布取得由 Round1Studio 開發的棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》台灣代理權。其核心團隊承襲《全民打棒球》開發經驗，具備成熟的棒球遊戲製作實力；樂意亦投入在地化調整，結合對台灣玩家的長期洞察，希望打造出更貼近 CPBL 精神的棒球體驗。官方粉絲團同步啟動，後續將統一發布第一手資訊。

樂意傳播宣布正式代理 CPBL 授權棒球手遊《強棒出擊：ALL IN》，官方粉絲團同步啟動。（來源：樂意傳播官方提供）

《強棒出擊：ALL IN》以 CPBL 正式授權為基礎，完整收錄球員外型、投打姿勢與年度表現，除了據此推出的各隊球員卡外，推出「年度球員卡」 讓玩家可以更清楚感受不同賽季與版本間的陣容變化。遊戲同時忠實再現 天母、新莊、桃園、洲際、台南、澄清湖 六座台灣球場，由北到南呈現最貼近球迷記憶的主場景觀。

在玩法上，採用台灣玩家最熟悉的打擊模式，並結合直覺式投打操作與橫向、豎向視角切換，讓不同遊玩習慣的玩家都能快速掌握操作節奏。結合啦啦隊應援系統與專屬BUFF，遊戲以「賽季不在場上，在你手上」的核心概念打造出隨時可開打、兼具臨場感與策略性的棒球體驗。

CPBL正式授權，重現台灣六大球場與球員細節，並提供多元玩法展現真實棒球特色。（來源：樂意傳播官方提供）

隨著代理資訊確認，《強棒出擊：ALL IN》官方粉絲團將率先公開遊戲亮點與社群互動內容。官方預告，事前預約與遊戲上市時程將在近期揭曉，敬請玩家持續關注。

