中職MVP入圍名單公布！林安可、威能帝、羅戈爭年度最高榮耀 一人有望獲雙料MVP
2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間在高雄萬豪酒店登場，年度最有價值球員（MVP）入圍名單正式揭曉。統一7-ELEVEn獅林安可以23轟、1.000攻擊指數展現強悍火力；樂天桃猿王牌威能帝奪下勝投王與三振王；中信兄弟羅戈則以1.84防禦率榮登防禦率王。三位球星各有亮眼代表作，競逐年度最高榮耀，備受期待。
年度最有價值球員入圍選手有統一7-ELEVEn獅林安可、樂天桃猿威能帝、中信兄弟羅戈。本季表現尤為出色的本土打者林安可，繳出105支安打、23支全壘打、73分打點的亮眼成績，打擊三圍0.318／0.397／0.603，整體攻擊指數達1.000，是獅隊不可或缺的重砲主力。
樂天桃猿王牌投手威能帝投球內容同樣出色，今年26場先發共投170局，送出168次三振，拿下15勝2敗，勇奪勝投王與三振王兩大獎項，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，展現極強壓制力，是猿隊挺進季後賽的重要功臣。
中信兄弟先發主力羅戈本季25場先發出賽，17場優質先發，累積156.1局投球，失41分，其中32分為自責分，防禦率1.84、每局被上壘率1.04，戰績11勝7敗，不僅奪下防禦率王，更是年度最有價值球員的強力競爭者之一。
