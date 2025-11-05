中職MVP獎落桃猿投手威能帝

中華職棒奪得金手套獎的9人，包括外野手統一獅陳傑憲（左起）、味全龍郭天信，二壘手味全龍李凱威、游擊手中信兄弟江坤宇、三壘手台鋼雄鷹吳念庭、捕手味全龍蔣少宏、外野手中信兄弟岳政華與一壘手中信兄弟許基宏合影。（中央社）

本報綜合報導

中華職棒年度MVP獎落樂天桃猿王牌投手威能帝，可惜他已經返國不能親領獎項，新人王是台鋼雄鷹的林詩翔，年度最佳進步獎則由富邦悍將左投李吳永勤拿走，3個大獎都是投手。

中職5日晚上在高雄舉行頒獎典禮，會長蔡其昌在致詞時無預警拋出改革政策，預計於2026年賽季測試Trackman系統，目標2027年落實好壞球挑戰制度，讓中職邁入新的里程碑。

會中頒發所有獎項，包括年度冠軍、金手套、最佳9人獎、年度美技獎、最佳東山再起獎、打擊王、全壘打王…等。

最有價值球員獎是樂天桃猿王牌投手威能帝，他今年26場先發共投170局，送出168次三振，拿下15勝2敗，勇奪勝投王與三振王兩大獎項，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，展現極強壓制力，是猿隊拿下總冠軍的重要功臣，他在台灣大賽獲選最有價值球員，獲得最佳十人投手獎，也順利拿下年度MVP。

台鋼雄鷹的林詩翔以扛起球隊終結者重任，整季出賽高達60場，是全聯盟投手中最多的一位，總計投出60.1局、送出30次救援成功，不僅拿下救援王頭銜，也以1.79的防禦率與1.08的WHIP，成為本屆新人王。

年度最佳進步獎是富邦悍將左投李吳永勤，整季出賽56場，繳出15次中繼成功、防禦率2.76的成績，獲得年度最佳進步獎，拿下中職生涯首座個人獎項。