中臺灣區域治理平台會議 8縣市首長共同籲中央立即兌現財劃法

「中臺灣區域治理平台114年首長會議」，12日在嘉義市政府舉行，共同呼籲中央立即兌現修法完成多時的財政收支劃分法，讓市政能更順利推行。（圖/嘉義市政府提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 中台灣8縣市政府為深化跨域合作、凝聚治理共識，成立「中臺灣區域治理平台114年首長會議」，今（12）日在嘉義市黃敏惠市長主持，邀集臺中市長盧秀燕、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及彰化縣副縣長周傑等8縣市正副首長齊聚於嘉義市政府9樓禮堂，以「區域合作 感恩共好」為主題，回顧平台歷年成果，並共同提出114年度32案合作提案，展現「合作不是口號，而是行動」的跨域治理精神，會後8位縣市更共同呼籲中央立即兌現修法完成多時的財政收支劃分法，讓市政能更順利推行。

黃敏惠市長首先表示，中臺灣區域治理平台由8縣市攜手打造成為中臺灣的治理典範，服務面積占全臺三分之一、涵蓋逾710萬人口，是臺灣最具指標性的跨區域治理聯盟之一。平台成立至今，其關鍵在於「合作不是口號，而是一步一腳印的行動」，從跨縣市到跨局處整合，仰賴第一線同仁即時溝通與密切協作，自2019年至2025年，已累積提出232件合作提案，包括跨縣市合作132件及向中央請求協助100件。讓跨域合作真正轉化為具體成果，讓願景落實為建設。不僅在平時深化合作，更在關鍵時刻站在人民前面共同面對多項重大挑戰，特別今年美國關稅風暴造成產業衝擊，各縣市共同力求「安民心，顧民生」，提出編列特別預算與普發現金不排富等15項解方。各縣市也共同發聲捍衛公平的財政制度。

盧秀燕市長指出，嘉義市長黃敏惠是全台最好、最傑出的首長，任職市長4屆、第16年，深受市民愛戴，市府財政狀況良好，今年還宣布普發現金6000元，甚至還有許多人認為，黃敏惠市長未來再投入市長選舉，也會繼續當選，是值得全台首長學習的楷模。嘉義市在黃敏惠市長帶領下，不僅城市發展穩健，財政治理更是表現亮眼，連續七年公共債務為零，也因此能在關鍵時刻提出照顧市民的具體作為，成為各縣市相互學習的重要對象。

張麗善縣長説，嘉義市是一座幸福感與市政滿意度都相當高的城市，處處展現貼近民意的治理溫度，也充分體現黃敏惠市長在城市治理上的用心與實力。

許淑華縣長致詞時，首先哼唱「熱鬧滾滾的嘉義市」，展現親切情誼。她提到，中臺灣區域治理平台成立以來已運作多年，各縣市能透過平台彼此學習，展現跨域合作的實質成效。

苗栗縣長鍾東錦與新竹市代理市長邱臣遠，也相當敬佩黃敏惠市長能長期維持嘉義市穩健財政，已連續15年不舉債且能利用歲計賸餘普發現金。新竹縣楊文科縣長則說，中台灣區域治理平台成效顯著，強化縣市間連結更相互支持，讓施政更有力量；彰化縣周傑副縣長感謝嘉義市主辦中台灣區域治理平台，讓行政經驗能更暢通交流。

臺中市長盧秀燕並代表八縣市發表會議結論表示，中臺灣區域治理平台是目前全臺規模最大的城市聯盟，無論在人口數或行政區域面積上，均涵蓋全臺約三分之一。8縣市透過平台相互學習、彼此支援，整合資源，不僅讓城市整體競爭力提升，也使市民能獲得更完善的照顧與服務。

與會的8縣市正副首長共同呼籲，年節將近，各縣市政府在財政調度上普遍面臨壓力，並期盼行政院在立法院已通過新版《財政收支劃分法》後，能儘速完成公布並落實執行，協助地方政府紓解迫切的財政需求。期盼行政院穩定財源支撐，回應地方長期以來的財政困境，讓各縣市能安心推動市政、照顧市民。

「中臺灣區域治理平台114年首長會議」，12日在嘉義市政府舉行，共同呼籲中央立即兌現修法完成多時的財政收支劃分法，讓市政能更順利推行。（圖/嘉義市政府提供）