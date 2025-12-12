中臺灣區域治理平台首長會議 嘉義市府展開

中台灣區域治理平台今年於嘉義市政府舉行。（縣府提供）





「中臺灣區域治理平台114年首長會議」12日在嘉義市政府禮堂舉行，臺中、彰化、南投、苗栗、新竹縣、雲林、嘉義市、新竹市8縣市首長聚首，一起見證嘉義市建城320+1活動。

會議由嘉義市長黃敏惠主持，南投縣長許淑華及臺中市長盧秀燕、彰化副縣長周傑、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、新竹市代理市長邱臣遠都帶領行政團隊出席。

中部8縣市首長出席平台會議。（縣府提供）

許縣長說為促進8縣市繁榮及守護700萬縣市民安心生活共同集思廣益。「中臺灣區域治理平台」自2019年成立以來，已凝聚231項跨越藩籬的合作共識。這些數字背後，是8縣市首長與團隊共同努力，也讓中臺灣逾700萬縣市民，能安心生活的承諾與行動；今天這場會議，不只是治理平台的階段性的里程碑，更是一場人與人間最深厚情誼的見證。

7年來中臺灣各部縣市不僅互相學習，互助共榮，在救災、農業、交通與永續治理各面向持續合作，展現跨域治理的新能量，發揮「一加一大於二的卓越績效」，更凸顯8縣市一家人的精神；在既有的合作默契與豐富經驗基礎下，相信明年在新竹市政府主政下定能展現更亮麗績效，提升中臺灣城市群體的競爭力，讓這片共同的家園更加亮麗繁榮。

許縣長表示，嘉義市在黃市長帶領下，不僅把嘉義市的債務都還清，音樂、文創發展也相當蓬勃，值得學習。適逢嘉義市建城321週年，嘉義市政府盛大舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，充分展現幸福城市的動能及活力，熱鬧非常。

「中臺灣區域合作平台」自108年成立迄今已進入第7年，114年合作議案共計32案，累計7年共達成了231項合作共識，包含建請100項中央協助案及131項7縣市合作案，凝聚許多共識，更有許多議案已建立常態的合作機制，例如縣市觀光旅遊的聯合行銷、農特產品的聯合展售、執行地方型SBIR計畫的聯合成果展等多項跨區域合作。

黃敏惠市長指出，中臺灣區域治理平台由8縣市攜手打造成為中臺灣的治理典範，服務面積占全臺三分之一、涵蓋逾710萬人口，是臺灣最具指標性的跨區域治理聯盟之一，關鍵在於「合作不是口號，而是一步一腳印的行動」，從跨縣市到跨局處整合，仰賴第一線同仁即時溝通與密切協作，讓跨域合作轉化為具體成果，願景落實為建設。

臺中市長盧秀燕表示，嘉義市長黃敏惠是全台最好最傑出的首長，任職市長4屆、第16年，深受市民愛戴，市府財政狀況良好，今年還宣布普發現金6000元，是值得全台首長學習的楷模。



