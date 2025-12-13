中臺灣治理平台首長會議 交流合作提案並出席城市博覽會開幕

中臺灣區域治理平台首長會議十二日下午在嘉義市政府召開，有嘉義市長黃敏惠及苗栗縣長鍾東錦等八縣市首長出席，分別說明治理平台自一0八至一一四年間對各自縣市的實質幫助，同時提報今年的三十二件合作案。在熱絡交流意見並通過合作案後，由黃敏惠帶領縣市長出席城市博覽會開幕式並參觀主題館。

中臺灣首長會議主席為主政的嘉義市長黃敏惠，出席首長有新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、臺中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣副縣長周傑、雲林縣長張麗善及縣市政府團隊幹部。縣市首長致詞時，都一致讚許平台增進跨縣市合作，強調多年來透過意見交流，凝聚共識強化力道爭取中央支持，帶給縣市政府很多實質幫助（見圖）。

主政的嘉義市長黃敏惠回顧表示，感謝臺中市長盧秀燕逐步邀集鄰近縣市加入 ，使區域治理平台逐漸茁壯，區域範圍涵蓋全台土地和人口各占三分之一，是最具代表性的區域聯盟，且合作不是口號而是一步一腳印落實，至今累積提出二三二合作案，縣市合作及尋求中央支持的各有一三二及一百案，全是實打實的成果，把願景變成建設。在面對美國對台關稅挑戰時，也提出穩定民生、照顧產業的五十項解方，帶給民眾韌性、安全和希望。

苗栗縣長鍾東錦感謝嘉義市政府精心規畫年度會議，還有各縣市多年來在區域平台的支持與合作。鍾東錦強調，中臺灣各縣市在產業、交通、觀光各領域的交流向來非常密切，既是開會的場合，更可整合資源、共享經驗，建立相互支援合作機制；例如苗栗一一0年爆發移工群聚疫情，還有醫療量能不足而備感壓力時，感謝臺中和新竹縣市像一家人伸出援手，在最艱難時感觸尤深刻。

苗栗縣長鍾東錦說，苗栗亦非毫無貢獻，像鯉魚潭、永和山水庫分別供應大臺中與新竹地區80％及30％的用水，鑑於極端氣候供水不穩定，中央與縣府正推動新建天花湖水庫工程，目前經濟部已核定正送行政院審核中，基於敦親睦鄰及滿足苗栗地區用水需求，縣府對這項工程會堅持到底；通霄拱天宮媽祖徒步進香期間，也使苗栗與雲林、臺中的合作更為密切。期許這個溫暖的八縣市合作平台，由臺中市領導永續運作，讓大家都站在正確的位置上，共同為兩岸和平、生活穩定的目標努力。

其他縣市長致詞時，也讚許盧秀燕像「桶箍」讓八縣市團結一起，強化各縣市在交通、建設、觀光及產業各方面的量能，藉由觀摩汲取別縣市施政優點和觀光亮點，互相支援、彼此合作，帶動城市進步繁榮；各縣市首長也把握機會行銷在地觀光特色，像是竹苗地區的客家民俗風情和道地美食等。新竹縣長楊文科意有所指表示，在民主國家，不信立法院通過的法案不能執行！

此次平台會議，苗栗縣交通工務處與農業處，分別提出爭取加速落實台六十一線西演快速公路房裡交流道成為雙向完整的交流道，以及建請中央研擬非都市土地特定農業區檢討變更為一般農業區兩案。八縣市長通過合作案後，由黃敏惠帶領縣大家轉往城市博覽會共同主持開幕式，博覽會活動自即日起至二十八日盛大展開；八縣市首長先後在永續願景館及會場與來賓合影，聯袂行銷嘉義市的年終盛會和觀光亮點。

由於二0二七年臺灣燈會將在苗栗登場，苗栗縣長鍾東錦近來除指示各業務單位積極籌備之外，他在離開會場前，不忘「觀摩」博覽會場邊的臨時廁所，促環保局進一步了解設備內容、評估經費等細節，作為燈會期間施設臨時廁所的參考。