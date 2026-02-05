記者張妤甄／臺中報導

2026中臺灣燈會與全球人氣IP姆明一族跨界合作，消息曝光不到1個月即引發國內外高度關注。為提前營造燈會話題與主題氛圍，中市府觀光旅遊局特別推出趣味互動活動「全臺找『姆』『明』」，只要本名中有「姆」或「明」，就有機會把超夯姆明周邊帶回家。

觀旅局長陳美秀今（5）日表示，即日起至2月12日止，符合資格的民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文（https://reurl.cc/eVrXGM）留言「好想去中臺灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」及「姆明小提燈」，共100名幸運得主，邀請全臺「姆」「明」之友一起參與，迎接馬年「幸福 MOOMIN ON！」。

廣告 廣告

陳美秀指出，適逢農曆馬年，中臺灣燈會今年特別攜手Rights and Brands Asia（RBA）引進80週年的經典IP「姆明一族（The Moomins）」，巧妙結合「Moving on」的諧音與姆明角色意象，以「幸福蜜馬 臺中 MOOMIN ON！」為主題，打造充滿童話感與療癒氛圍的主題展區。燈會將於2月15日（小年夜）在臺中市中央公園正式點燈，展期至3月3日（元宵節），僅除夕休展，邀請全國民眾與國內外旅客提前規劃行程，到臺中在極光般的燈海下許願，尋找屬於自己的幸福蜜馬。

陳美秀提到，姆明熱潮已悄然融入臺中城市日常，從市民廣場高達21公尺、全臺最大的「巨型姆明」，到臺中公園、高鐵臺中站、臺鐵車站、臺中捷運、陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場及各區公所，都能看到姆明一族的可愛身影，讓整座城市持續散發「幸福蜜馬 臺中 MOOMIN ON！」的溫暖氣息。這些城市打卡點在燈會期間也都將持續展出，歡迎民眾一次拍好拍滿。

觀旅局補充，中臺灣燈會未演先轟動，除各地姆明裝置與氣偶人氣直升，可愛又實用的「姆明小提燈」更成為話題焦點。本週六（2月7日）將於中央公園推出第二波「拍姆明、送姆明」活動，現場限量發送1,000盞小提燈。民眾只要拍下臺中任一處姆明裝置，並分享至個人社群平台（如FB、IG、Threads）或透過LINE轉傳親友，當日下午14時30分起於「臺中市中央公園—河畔奇航」展區排隊，15時起即可兌換小提燈1盞，每人限領1盞，送完為止，想搶先收藏的民眾務必把握機會。

全臺找「姆」「明」！中臺灣燈會聯名姆明一族，百名幸運兒抽限量周邊。（中市府觀旅局提供）

全臺找「姆」「明」！中臺灣燈會聯名姆明一族，百名幸運兒抽限量周邊。（中市府觀旅局提供）