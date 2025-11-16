中臺灣SBIR成果展 產業交流激發創新火花
[NOWnews今日新聞] 114年度中台灣地方產業創新SBIR聯合成果展，15日在雲林古坑綠色隧道公園登場，集結了新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及台東縣等9個縣市參與，促進優質廠商跨縣市交流，分享地方型SBIR計畫推動下的創新研發能量外，也展現中台灣推動產業創新研發的豐碩成果。
此次成果展，各縣市無不盡展創新研發成果，新竹縣參展廠商是113年度獲補助的3家業者，包括「布丁捏塑工作坊」、「日岐生物科技股份有限公司」和「日日風味所」，現場展出計畫推動成果及新竹縣在地產業特色。
以布丁捏塑工作坊為例，開發融合客家文化與角色IP的「客家三寶」DIY材料包，透過擬人角色童小花、綠包和樓仔的設計，結合客家花布、土樓、艾草粿等元素，讓文化融入日常生活，展現創意與市場潛力。
日岐生物科技股份有限公司則運用紅球薑具抗發炎、抗病毒及抗過敏等特性，研發出健康的植物奶飲品，提高產業界與消費者對紅球薑應用的關注。日日風味所則推出以竹北新月沙灣與峨眉北埔臺三線風味為設計靈感的新月晨曦與花箋山雨咖啡豆，呈現新竹縣獨特的地域風味。
新竹縣地方型SBIR自108年重啟至今已邁入第7年，累計補助206家企業，總補助金額超過1億6仟萬元，帶動逾5.4億元產值。參展廠商的亮眼表現，充分展現縣府推動產業創新的成果。
縣府表示，透過地方型SBIR計畫的推動，加速產業轉型升級，將持續協助企業擴大研發能量、鏈結跨域資源，帶動更多在地品牌脫穎而出。今年度亦有31家企業獲得補助，總補助金額達2545萬元，期盼未來有更多廠商受惠，共同推動新竹縣產業持續成長與升級。
竹縣企業閃耀中臺灣SBIR成果展 跨縣市交流激發創新火花
新竹縣政府產發處十五日帶領縣內三家獲地方型SBIR補助之新創業者「布丁捏塑工作坊」、「日岐生物科技股份有限公司」及「日日風味所」，參加由雲林縣政府主辦「一一四年度中臺灣地方產業創新SBIR聯合成果展」，現場展示計畫成果並推廣新竹縣在地特色，大力推動新竹縣產業成長與升級。雲林縣政府十五日於古坑綠色隧道公園舉辦「一一四年度中臺灣地方產業創新SBIR聯合成果展」，為展現中臺灣各縣市推動產業創新研發的豐碩成果，此次集結新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及臺東縣等9九個縣市政府共同參與，帶領優質廠商跨縣市交流，分享地方型SBIR計畫推動下的創新研發能量。新竹縣參展廠商為一一三年度獲補助的三家業者。「布丁捏塑工作坊」開發融合客家文化與角色IP的「客家三寶D ...台灣新生報 ・ 1 天前
九縣市齊聚雲林 共創SBIR創新研發永續新篇章
由雲林縣政府主辦「一一四年度中臺灣地方產業創新研發SBIR聯合成果展」，十五日在古坑綠色隧道中央草皮盛大登場，聯合臺中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、嘉義市及臺東縣等九縣市政府共同參與，攜手展現地方產業的創新精神與研發能量，擴大縣市合作與聯合行銷效益，現場氣氛熱烈、人潮踴躍，展現中臺灣產業蓬勃的發展動能。此次成果展匯集來自九縣市、二十七家優秀SBIR廠商共同參與，透過商品展示與展攤互動，全方位呈現各地企業在研發創新與產品升級上的豐碩成果。活動現場由雲林縣長張麗善、經濟部中小及新創企業署李冠志署長，以及各縣市政府代表共同主持亮點啟動儀式，象徵中臺灣攜手合作，邁向創新、永續、共存共榮的新里程碑。出席貴賓包括雲林縣議員賴明源，雲林縣議員簡慈坊、雲林縣議員林文彬、以及 ...台灣新生報 ・ 1 天前
