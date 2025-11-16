中臺灣SBIR成果展 產業交流激發創新火花

▲新竹縣參展廠商是113年度補助的3家業者，展現的創新能量與地方產業特色，閃耀中台灣SBIR成果展。（圖／縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 114年度中台灣地方產業創新SBIR聯合成果展，15日在雲林古坑綠色隧道公園登場，集結了新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及台東縣等9個縣市參與，促進優質廠商跨縣市交流，分享地方型SBIR計畫推動下的創新研發能量外，也展現中台灣推動產業創新研發的豐碩成果。

此次成果展，各縣市無不盡展創新研發成果，新竹縣參展廠商是113年度獲補助的3家業者，包括「布丁捏塑工作坊」、「日岐生物科技股份有限公司」和「日日風味所」，現場展出計畫推動成果及新竹縣在地產業特色。

▲新竹縣產業發展處副處長姜禮仙（左二）出席中台灣地方產業創新SBIR成果展，與嘉賓一同合影。（圖／縣府提供）

以布丁捏塑工作坊為例，開發融合客家文化與角色IP的「客家三寶」DIY材料包，透過擬人角色童小花、綠包和樓仔的設計，結合客家花布、土樓、艾草粿等元素，讓文化融入日常生活，展現創意與市場潛力。

日岐生物科技股份有限公司則運用紅球薑具抗發炎、抗病毒及抗過敏等特性，研發出健康的植物奶飲品，提高產業界與消費者對紅球薑應用的關注。日日風味所則推出以竹北新月沙灣與峨眉北埔臺三線風味為設計靈感的新月晨曦與花箋山雨咖啡豆，呈現新竹縣獨特的地域風味。

▲亮點廠商-布丁捏塑工作坊與經濟部中小及新創企業署署長、新竹縣產業發展處副處長合影。（圖／縣府提供）

新竹縣地方型SBIR自108年重啟至今已邁入第7年，累計補助206家企業，總補助金額超過1億6仟萬元，帶動逾5.4億元產值。參展廠商的亮眼表現，充分展現縣府推動產業創新的成果。

縣府表示，透過地方型SBIR計畫的推動，加速產業轉型升級，將持續協助企業擴大研發能量、鏈結跨域資源，帶動更多在地品牌脫穎而出。今年度亦有31家企業獲得補助，總補助金額達2545萬元，期盼未來有更多廠商受惠，共同推動新竹縣產業持續成長與升級。

