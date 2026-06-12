中臺科大攜手TAISE簽署倡議 實踐永續發展與創新轉型教育藍圖

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（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在全球氣候變遷加劇、淨零轉型已成為國際社會主流共識的關鍵時刻，高等教育機構正肩負著引領社會邁向永續發展的重要使命。為具體落實氣候行動並展現共創綠色未來的強大決心，中臺科技大學今（12）日舉辦「永續中臺：大學永續發展倡議」活動，與台灣永續能源研究基金會TAISE簽署「大學永續發展倡議書」，宣示將全面實踐聯合國永續發展目標（SDGs）與ESG（環境保護、社會責任、大學治理）核心理念，展現共創綠色未來、落實氣候行動的強大決心，為臺灣高等教育的永續轉型立下嶄新里程碑。

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台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使(右)與中臺科大陳錦杏校長(左)簽署大學永續發展倡議書。（圖/記者廖妙茜拍攝）

簽署儀式由中臺科大校長陳錦杏、董事長汪幹雄，以及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使親自出席見證，並代表雙方正式簽署「大學永續發展倡議書」。會中雙方互贈精美的琉璃與瓷盤作為紀念禮，象徵彼此在推動永續道路上堅若磐石的夥伴關係與深厚情誼。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使專題演講。（圖/記者廖妙茜拍攝）

鑒於全球面臨來自社會、經濟與環境的威脅不減反增，各大專院校的跨界合作與積極行動已刻不容緩。中臺科大深知大學不僅是培育未來人才的搖籃，更是永續發展不可或缺的實踐基地。因此，中臺科大具體提出健全大學治理、發揮社會影響力及落實環境永續三大核心承諾，將以實踐ESG、推動SDGs為己任，持續發揮對社會的正向影響力。為深化師生對全球趨勢的認知，簽署儀式後特別邀請簡又新大使進行專題演講，深入剖析淨零轉型的迫切性與大學在推動社會永續轉型中的創新與引導角色，引發師生針對綠能轉型與氣候變遷調適等議題進行深度的對話與討論。

中臺科大「永續中臺：大學永續發展倡議」活動合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

中臺科大今年適逢創校60週年，透過簽署「大學永續發展倡議」，具體展現「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」的辦學理念，不僅宣示中臺科大對環境的承諾，更具體落實「SDG 4優質教育」、「SDG 13氣候行動」與「SDG 17促進目標的夥伴關係」。未來，中臺科大將步步踏實地落實永續承諾，積極推展永續發展教育，培育具永續思維的新世代公民與專業人才，實踐大學在社會轉型中的知識責任，並透過拋磚引玉之效，帶動全校師生與更多夥伴學校、產學研合作單位共同重視ESG永續議題，攜手促使臺灣社會朝向永續發展的目標大步邁進。