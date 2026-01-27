中臺科大攜高雄市衛生局 完成全台首度大型學童視覺內聚不足校園篩檢

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】因應學童近距離用眼時間大幅增加所帶來的視覺健康挑戰，高雄市政府衛生局攜手中臺科技大學，自2024年起於高雄市多個行政區推動學童視覺功能篩檢，完成全台首度以校園為基礎、聚焦「視覺內聚不足（Convergence Insufficiency, CI）」之大型系統性篩檢行動。此次計畫結合政府、學術與產業能量，透過產官學合作模式，為我國學童雙眼視覺健康建立重要本土實證基礎。

高雄市政府衛生局局長黃志中表示，兒童視力保健不應僅停留在視力表檢查，更需重視雙眼視覺功能等關鍵面向。視覺內聚不足屬於功能性雙眼協調問題，孩子即使視力正常，仍可能在閱讀或長時間近距離用眼時出現注意力不集中、閱讀效率下降、視覺疲勞或頭痛等情形，進而影響學習與專注表現。透過校園篩檢取得實證數據，有助於未來校園健康促進與早期介入政策的規劃與推動。高雄市議會議員、教育委員會召集人李雅慧指出，視覺功能是學童學習與專注力的重要基礎。本次校園篩檢讓教育現場能以科學數據掌握學童實際需求，有助於未來將雙眼視覺健康議題納入校園健康與教育政策，打造更友善的學習環境。

學童眼位與融像力功能檢測示意圖。（圖/中臺科技大學提供）

本次研究共完成656名國小三至六年級學童之初步篩檢，其中219名進一步接受完整雙眼視覺評估。結果顯示，35.2%學童至少出現一項視覺內聚不足相關徵象，其中17.9%為輕度、14.2%為中度，3.1%為明確型，顯示不同程度的雙眼協調異常在校園族群中並非少數，值得家長與學校重視。

中臺科大健康科學院院長黃宣瑜表示，視覺內聚不足在臨床與校園健康檢查中經常被低估。本研究以校園為場域，系統性蒐集學童視覺內聚不足之相關資料，凸顯將雙眼視覺功能檢測納入校園健康檢查制度的重要性。本計畫亦結合產業專業能量推動，耀眼智能科技股份有限公司總經理鄭秉緒表示，透過產官學合作，可將研究成果轉化為實際可行的檢測與視覺訓練應用，協助及早辨識高風險學童並銜接後續專業介入，讓科技真正落實於兒童視覺健康照護。

研究團隊強調，單靠傳統視力檢查易忽略功能性雙眼視覺問題，透過校園篩檢機制可及早辨識並進行轉介。相關研究成果已於2026年1月發表於國際期刊BMC Ophthalmology，為我國學童視覺健康政策提供重要科學依據。